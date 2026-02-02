onedio
Ödüllü Ünlü Oyuncu Sahipsizler Dizisine Dahil Oldu

Ödüllü Ünlü Oyuncu Sahipsizler Dizisine Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.02.2026 - 08:44

Star TV'de ikinci sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler dizisi izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kardeş Takımı 3'le sinemalarda filmi yayınlanan Berat Efe Parlar, Sahipsizler dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Hayata Dön adlı kitabından uyarlanan Sahipsizler, ikinci sezonuyla da ilgi çekmeye devam ediyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, ilk sezonuyla merak uyandırmıştı. İlgi çeken hikayesiyle ikinci sezonda da devam eden dizide yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, ilk sezonuyla merak uyandırmıştı. İlgi çeken hikayesiyle ikinci sezonda da devam eden dizide yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Güldüy Güldüy Show Çocuk'la hayatımıza giren ödüllü oyuncu Berat Efe Parlar, Sahipsizler dizisine dahil oldu.

Güldüy Güldüy Show Çocuk'la hayatımıza giren ödüllü oyuncu Berat Efe Parlar, Sahipsizler dizisine dahil oldu.

İftarlık Gazoz filmindeki performansıyla kendine hayran bırakan ve çok projede yer alan Berat Efe Parlar, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sahipsizler dizisinde Berat Demir karakterine hayat verecek. Sinemalardaki Kardeş Takımı 3 filminde rol alan Berat Efe Parlar'ın dizide hayat vereceği Berat Demir karakteri, Devran'ın köyden gelen yeğeni olarak karşımıza çıkacak.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın