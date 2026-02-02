Ödüllü Ünlü Oyuncu Sahipsizler Dizisine Dahil Oldu
Star TV'de ikinci sezonuyla ekrana gelen Sahipsizler dizisi izleyicisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kardeş Takımı 3'le sinemalarda filmi yayınlanan Berat Efe Parlar, Sahipsizler dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Gülseren Budayıcıoğlu'nun Hayata Dön adlı kitabından uyarlanan Sahipsizler, ikinci sezonuyla da ilgi çekmeye devam ediyor.
Güldüy Güldüy Show Çocuk'la hayatımıza giren ödüllü oyuncu Berat Efe Parlar, Sahipsizler dizisine dahil oldu.
