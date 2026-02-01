Bir Yıl Sonra İlk Kez Yaşandı: Haftanın Reyting Birincisi Kanalı Belli Oldu!

25-31 Ocak 2026 haftasıyla yılın ilk ayını geride bıraktık. Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla birlikte sezon başından bu yana Show TV düşüşe geçmiş, Uzak Şehir'in de etkisiyle reyting yarışları daha çok Kanal D ve TRT 1 arasında yaşanmaya başlamıştı. A.B.İ. dizisinin başlamasıyla üçüncü sırada Atv yer alsa da bu hafta sıralamada bir değişiklik yaşandı.

Reyting uzmanı, haftanın reyting birincisi kanalını ve bir yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşen durumu açıkladı.