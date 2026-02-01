Bir Yıl Sonra İlk Kez Yaşandı: Haftanın Reyting Birincisi Kanalı Belli Oldu!
25-31 Ocak 2026 haftasıyla yılın ilk ayını geride bıraktık. Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla birlikte sezon başından bu yana Show TV düşüşe geçmiş, Uzak Şehir'in de etkisiyle reyting yarışları daha çok Kanal D ve TRT 1 arasında yaşanmaya başlamıştı. A.B.İ. dizisinin başlamasıyla üçüncü sırada Atv yer alsa da bu hafta sıralamada bir değişiklik yaşandı.
Reyting uzmanı, haftanın reyting birincisi kanalını ve bir yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşen durumu açıkladı.
Başta Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir olmak üzere yayınlanan diziler TRT 1 ve Kanal D arasındaki reyting rekabetini güçlendirdi.
Bu hafta en çok reyting alan dizi Taşacak Bu Deniz olurken, reyting uzmanı bir yıl aradan sonra gerçekleşen durumu açıkladı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
