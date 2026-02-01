onedio
Bir Yıl Sonra İlk Kez Yaşandı: Haftanın Reyting Birincisi Kanalı Belli Oldu!

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.02.2026 - 15:56

25-31 Ocak 2026 haftasıyla yılın ilk ayını geride bıraktık. Taşacak Bu Deniz'in başlamasıyla birlikte sezon başından bu yana Show TV düşüşe geçmiş, Uzak Şehir'in de etkisiyle reyting yarışları daha çok Kanal D ve TRT 1 arasında yaşanmaya başlamıştı. A.B.İ. dizisinin başlamasıyla üçüncü sırada Atv yer alsa da bu hafta sıralamada bir değişiklik yaşandı.

Reyting uzmanı, haftanın reyting birincisi kanalını ve bir yıl aradan sonra ilk kez gerçekleşen durumu açıkladı.

Başta Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir olmak üzere yayınlanan diziler TRT 1 ve Kanal D arasındaki reyting rekabetini güçlendirdi.

2025-2026 sezonunda çoğunlukla haftalık ve aylık reyting birincisi kanal TRT 1 ya da Kanal D oluyor. İki kanal arasındaki rekabete A.B.İ. dizisi ve maçların etkisiyle Atv de dahil olmuştu. Ancak bu hafta sıralama değişti. 

Haftanın birincisi olan kanal TRT 1 olurken, ikinci sırada Kanal D, üçüncü sırada NOW, dördüncü sırada Atv ve beşinci sırada ise TV8 yer aldı.

Bu hafta en çok reyting alan dizi Taşacak Bu Deniz olurken, reyting uzmanı bir yıl aradan sonra gerçekleşen durumu açıkladı.

Reyting uzmanı, 'Ocak ayını 20 diziyle tamamlıyoruz. Sömestr tatili etkisinin sona ermesiyle birlikte cumartesi gününde yaşanan artışlar dikkat çekici. Bir yıl aradan sonra ilk kez haftanın her günü en az bir dizi 7 reyting barajının üzerinde.' yazdı.

