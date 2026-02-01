onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
01.02.2026 - 15:05

Ekranların nabzı bu hafta da X kullanıcılarının keskin zekasıyla tutuldu. En ağır dramlardan dizilerin ve programların hayatı sorgulatan sahnelerine ve absürt anlarına kadar her detay yine sosyal medyanın radarındaydı. Haftayı keyifli bir noktalamayla bitirmek isteyenler için mizah yükü tam kıvamında bu kez de TV dünyasını mizahıyla harmanlayanlara bir göz attık.

Bakalım bu hafta nelere gülmüşüz?

1. Bu kadar komik olan ne Adil???

2. Gerçek-reel ayrımı olmayan biz:

3. O an bir daha yaşanmayacak...

4. Biri ısrarla soru sorunca ben de amirum dayı gibi oluyorum

5. Margot Robbie'den bugün yeni açıklama geldi mi?

6. Prensesimiz

7. Sana ne oldu Benedict?

8. Bu sahneye dizide yer verilebilir bence efsane olur.

9. Maşallahlık birileriyiz

10. Pandemiden sonra biz:

11. Atmayın şu zehirli oku!

12. Efkarum kara bulut karşi daği yakacak

13. Müsaade senin penguen...

14. Üniversite boyunca hissettiğimiz:

15. Manikürü yeni yaptırınca artan el kol hareketliliğim:

16. 😂

17. Aynen kanka aynen

18. Yeni bölümde onu da mı göreceğiz? :(

19. Benim kedimin de böyle rollenmeleri var

20. Tamamdır clean boy

21. Benim de şahsi tercihimdir

22. Yarın pazartesi, okullar açılıyor, hava yağışlı ve İstanbul'da işe gitmeye çalışıyorsun:

23. Akşam olup uyuyunca meselaa

24. İso'm, İso'muz...

25. Love be!

26. Kritik anlarda tercihlerimiz:

27. Haftaya görüşmek üzere!

