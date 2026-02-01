Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Ekranların nabzı bu hafta da X kullanıcılarının keskin zekasıyla tutuldu. En ağır dramlardan dizilerin ve programların hayatı sorgulatan sahnelerine ve absürt anlarına kadar her detay yine sosyal medyanın radarındaydı. Haftayı keyifli bir noktalamayla bitirmek isteyenler için mizah yükü tam kıvamında bu kez de TV dünyasını mizahıyla harmanlayanlara bir göz attık.

Bakalım bu hafta nelere gülmüşüz?