Taşacak Bu Deniz'in Kadın Oyuncuları Verdikleri Röportajla Tüm Ekibi Korkuttu
2025-2026 sezonunun başında yayın hayatına başlayan Taşacak Bu Deniz, daha ikinci haftasında reyting zirvesini Kızılcık Şerbeti'nden almayı başarmıştı. Dizideki başarı kadar, oyuncular ve set ekibi arasındaki dostluk da sosyal medyanın sık sık gündeminde yer alıyordu. Dizinin kadın oyuncuları, sosyal medya hesapları için verdiği röportajla ortalığı karıştırdı. Reji ekibi, gelen sesler üzerine korktu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, cuma günlerinin yeni reyting hakimi oldu.
Taşacak Bu Deniz'in resmi X hesabının yaptığı bir röportaj ise ortalığı karıştırdı. Dizinin kadın oyuncularının şaka yaptığı röportaj, ekibin geri kalanını korkuttu.
Videoya sosyal medyada yorum yağdı.
