Taşacak Bu Deniz'in Kadın Oyuncuları Verdikleri Röportajla Tüm Ekibi Korkuttu

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.02.2026 - 11:18

2025-2026 sezonunun başında yayın hayatına başlayan Taşacak Bu Deniz, daha ikinci haftasında reyting zirvesini Kızılcık Şerbeti'nden almayı başarmıştı. Dizideki başarı kadar, oyuncular ve set ekibi arasındaki dostluk da sosyal medyanın sık sık gündeminde yer alıyordu. Dizinin kadın oyuncuları, sosyal medya hesapları için verdiği röportajla ortalığı karıştırdı. Reji ekibi, gelen sesler üzerine korktu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, cuma günlerinin yeni reyting hakimi oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Yalı Çapkını'na büyük üstünlük kurduğu cuma günlerini alan Taşacak Bu Deniz, bu başlayıp 10+ reyting almayı başaran ilk dizi olmuştu. Dizi, reytinglerde rekora koşarken Uzak Şehir'le rekabeti de tüm sezona damga vurdu.

Taşacak Bu Deniz'de senaryo kadar izleyicinin dikkatini ve ilgisini çeken konulardan biri de oyuncular arasındaki dostluk olmuştu. Set arkasında ve sosyal medyada samimiyetleriyle ilgi toplayan oyuncular ve set ekibi, izleyicilerin büyük sevgisini kazandı.

Taşacak Bu Deniz'in resmi X hesabının yaptığı bir röportaj ise ortalığı karıştırdı. Dizinin kadın oyuncularının şaka yaptığı röportaj, ekibin geri kalanını korkuttu.

Videoya sosyal medyada yorum yağdı.

