onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İptal İddiaları Gündemdeydi: Sevdiğim Sensin Dizisiyle İlgili Flaş Gelişme

İptal İddiaları Gündemdeydi: Sevdiğim Sensin Dizisiyle İlgili Flaş Gelişme

Star tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.02.2026 - 09:53

Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaşacağı Sevdiğim Sensin dizisinin dört bölümü çekilmişti. Bir süredir çekimleri duran ve yayın günü bir türlü belli olmayan Sevdiğim Sensin'in iptal edildiğine dair iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sevdiğim Sensin'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV ekranlarında yayınlanması planlanan Sevdiğim Sensin'in yayın tarihi bir türlü netleşmiyordu.

Star TV ekranlarında yayınlanması planlanan Sevdiğim Sensin'in yayın tarihi bir türlü netleşmiyordu.

İlk dört bölümü çekilen dizinin çekimleri durmuş ve bir süredir ne zaman yayınlanacağına dair haber gelmiyordu. 'Sevdiğim Sensin ne zaman başlayacak, hangi gün?', 'Sevdiğim Sensin iptal mi oldu?' gibi sorular sıkça aratılmaya başlandı.

Merakla beklenen Sevdiğim Sensin'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Merakla beklenen Sevdiğim Sensin'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisinin hafta başı yayın tarihi belli olacak. Yayın tarihinin belirlenmesinin ardından da dizinin çekimleri yeniden başlayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın