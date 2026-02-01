İptal İddiaları Gündemdeydi: Sevdiğim Sensin Dizisiyle İlgili Flaş Gelişme
Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaşacağı Sevdiğim Sensin dizisinin dört bölümü çekilmişti. Bir süredir çekimleri duran ve yayın günü bir türlü belli olmayan Sevdiğim Sensin'in iptal edildiğine dair iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sevdiğim Sensin'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Star TV ekranlarında yayınlanması planlanan Sevdiğim Sensin'in yayın tarihi bir türlü netleşmiyordu.
Merakla beklenen Sevdiğim Sensin'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
