Survivor'da Kural İhlali Yaptılar: Acun Ilıcalı, Nefise ve Barış'ın Cezalarını Açıkladı!
Survivor 2026'ya dahil olan all starlardan Barış Murat Yağcı ve Nefise Karatay'ın teknik ekibin yiyeceklerini alıp yedikleri ortaya çıktı. Durumu konseyde açıklayan Acun Ilıcalı, yeni yarışmacılar için durumun örnek teşkil etmesi açısından Barış ve Nefise'ye ceza verdi. Barış Murat Yağcı ve Nefise Karatay Survivor'dan diskalifiye mi edildi, ne ceza aldı? İşte, cezalar...
Survivor'a all starlar arasında katılan Nefise ve Barış yaptıkları kural ihlali sebebiyle, dün akşam konseyde Acun Ilıcalı'nın sözleriyle büyük şok yaşadı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
