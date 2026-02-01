onedio
Survivor'da Kural İhlali Yaptılar: Acun Ilıcalı, Nefise ve Barış'ın Cezalarını Açıkladı!

Survivor'da Kural İhlali Yaptılar: Acun Ilıcalı, Nefise ve Barış'ın Cezalarını Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy
01.02.2026 - 09:10

Survivor 2026'ya dahil olan all starlardan Barış Murat Yağcı ve Nefise Karatay'ın teknik ekibin yiyeceklerini alıp yedikleri ortaya çıktı. Durumu konseyde açıklayan Acun Ilıcalı, yeni yarışmacılar için durumun örnek teşkil etmesi açısından Barış ve Nefise'ye ceza verdi. Barış Murat Yağcı ve Nefise Karatay Survivor'dan diskalifiye mi edildi, ne ceza aldı? İşte, cezalar...

Survivor'a all starlar arasında katılan Nefise ve Barış yaptıkları kural ihlali sebebiyle, dün akşam konseyde Acun Ilıcalı'nın sözleriyle büyük şok yaşadı.

Acun Ilıcalı, önce Barış'a 'Sevgili Barış teknik ekibin yiyecekleriyle münasebet kurmuş. Doğru mu Barış?' diye sordu. Barış, 'Olabilirim abi' diye cevap verdi.

Acun Ilıcalı bu kez Nefise'ye 'Sever misin bisküvi mecbur kalınca mı yiyorsun?' dedi. Nefise 'Mecbur kalınca yerim. Önüme düşüverdi, kenara konmuş gördüm yedim' dedi. Acun Ilıcalı ise 'Biz hata yaptık telafi edeceğim şimdi. Eski yarışmacılar gelip böyle bir şeye teşebbüs ettiği için yeni yarışmacılarımıza da örnek olmaması adına şu an için tabii ki Barış ve Nefise bu konunun muhattabı. Üçer ödülden yararlanmayacaksınız.' dedi.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
