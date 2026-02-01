Survivor'da Kural İhlali Yaptılar: Acun Ilıcalı, Nefise ve Barış'ın Cezalarını Açıkladı!

Acun Ilıcalı, önce Barış'a 'Sevgili Barış teknik ekibin yiyecekleriyle münasebet kurmuş. Doğru mu Barış?' diye sordu. Barış, 'Olabilirim abi' diye cevap verdi.

Acun Ilıcalı bu kez Nefise'ye 'Sever misin bisküvi mecbur kalınca mı yiyorsun?' dedi. Nefise 'Mecbur kalınca yerim. Önüme düşüverdi, kenara konmuş gördüm yedim' dedi. Acun Ilıcalı ise 'Biz hata yaptık telafi edeceğim şimdi. Eski yarışmacılar gelip böyle bir şeye teşebbüs ettiği için yeni yarışmacılarımıza da örnek olmaması adına şu an için tabii ki Barış ve Nefise bu konunun muhattabı. Üçer ödülden yararlanmayacaksınız.' dedi.