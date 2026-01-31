Doğukan Güngör Yeni Menajer Anlaşması Yaptı

Daha önce başka projelerde yer alsa da kendisi asıl olarak Kızılcık Şerbeti’yle ünlendi. Dile kolay dört sezondur onu Fatih olarak izliyoruz. Show TV yönetiminin verdiği kararla diziyle ilişiği kesilen Güngör, sette yapılan vedada gözyaşlarına hakim olamamıştı. Aynı zamanda Fatih karakterine veda paylaşımı da yapmıştı.