Doğukan Güngör Yeni Menajer Anlaşması Yaptı
Kızılcık Şerbeti dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Doğukan Güngör son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden. Yasaklı madde kullandığı tespit edilince Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Dört sezonun sonunda kadrodan ayrılmasıyla duygusal anlar yaşamıştı. Şimdiyse yeni menajer anlaşması yaptı. Gelin detaylara geçelim!
Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i olarak tanıdığımız Doğukan Güngör son zamanların en popüler oyuncularından.
Şimdiyse yeni menajer anlaşması yaptığı öğrenildi.
