Doğukan Güngör Yeni Menajer Anlaşması Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
31.01.2026 - 20:17

Kızılcık Şerbeti dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Doğukan Güngör son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden. Yasaklı madde kullandığı tespit edilince Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Dört sezonun sonunda kadrodan ayrılmasıyla duygusal anlar yaşamıştı. Şimdiyse yeni menajer anlaşması yaptı. Gelin detaylara geçelim!

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i olarak tanıdığımız Doğukan Güngör son zamanların en popüler oyuncularından.

Daha önce başka projelerde yer alsa da kendisi asıl olarak Kızılcık Şerbeti’yle ünlendi. Dile kolay dört sezondur onu Fatih olarak izliyoruz. Show TV yönetiminin verdiği kararla diziyle ilişiği kesilen Güngör, sette yapılan vedada gözyaşlarına hakim olamamıştı. Aynı zamanda Fatih karakterine veda paylaşımı da yapmıştı.

Şimdiyse yeni menajer anlaşması yaptığı öğrenildi.

Menajer Buket Kahraman’la anlaşan oyuncu kariyerinde yeni bir sayfayı araladı. Ajans, @bnbartistmanagement adlı Instagram sayfalarından oyuncuyu paylaşarak “Ailemizi hoş geldin Doğukan” notunu düştü.

