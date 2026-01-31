Dizilerde Yüksekten Düşme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

Hollywood’dan Asya sinemasına kadar pek çok ülke, aksiyon türünde kendi dilini ve stilini oluştururken bu ilgi Türkiye’de de güçlü biçimde karşılık buluyor. Aksiyon sahneleri genellikle haftalar süren hazırlıklarla planlanıyor; dublörler, koreografi ekipleri ve güvenlik uzmanları birlikte çalışıyor. Çekimler sırasında özel kameralar, kablolu sistemler ve bilgisayar destekli efektler kullanılarak sahnelerin hem gerçekçi hem de güvenli olması sağlanıyor.

Gaddar dizisinden paylaşılan görüntüler de sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Yüksekten düşme sahnelerinin nasıl çekildiğini merak edenler cevabını aladı.