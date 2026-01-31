onedio
Dizilerde Yüksekten Düşme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

Elif Sude Yenidoğan
31.01.2026 - 16:48

Dizilerdeki ve filmlerdeki aksiyon sahnelerinin kamera arkası sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Ekranlarda izlerken kusursuz işler görsek de ortaya çıkan sonuç için epey emek gerekiyor. İşin arka planında kameraya yansımayan önlemler alınıyor. Şimdiyse Gaddar dizisinde yer alan bir sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Yüksekten düşme sahneleri nasıl çekiliyor merak ediyorsanız, gelin birlikte görelim!

Aksiyon temalı dizi ve filmler, yüksek temposu ve sürükleyici sahneleriyle dünyanın dört bir yanında geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

Hollywood’dan Asya sinemasına kadar pek çok ülke, aksiyon türünde kendi dilini ve stilini oluştururken bu ilgi Türkiye’de de güçlü biçimde karşılık buluyor. Aksiyon sahneleri genellikle haftalar süren hazırlıklarla planlanıyor; dublörler, koreografi ekipleri ve güvenlik uzmanları birlikte çalışıyor. Çekimler sırasında özel kameralar, kablolu sistemler ve bilgisayar destekli efektler kullanılarak sahnelerin hem gerçekçi hem de güvenli olması sağlanıyor. 

Gaddar dizisinden paylaşılan görüntüler de sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Yüksekten düşme sahnelerinin nasıl çekildiğini merak edenler cevabını aladı.

İşte o anlar 👇

