Dizilerde Yüksekten Düşme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?
Dizilerdeki ve filmlerdeki aksiyon sahnelerinin kamera arkası sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. Ekranlarda izlerken kusursuz işler görsek de ortaya çıkan sonuç için epey emek gerekiyor. İşin arka planında kameraya yansımayan önlemler alınıyor. Şimdiyse Gaddar dizisinde yer alan bir sahnenin kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Yüksekten düşme sahneleri nasıl çekiliyor merak ediyorsanız, gelin birlikte görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aksiyon temalı dizi ve filmler, yüksek temposu ve sürükleyici sahneleriyle dünyanın dört bir yanında geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın