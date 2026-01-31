Bahar Candan'ın Kısmetse Olur Yarışmacısıyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUJSFrMCJTD/
Gündemden düşmeyen çıkışları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Bahar Candan, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla magazin kulislerini hareketlendirdi. Candan’ın, Kısmetse Olur Aşkın Gücü 3. sezon yarışmacılarından Umut Şahin ile birlikte olduğu öne sürüldü.
Kaynak: @magazinmother
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada her adımıyla olay olan Bahar Candan, bu kez aşk iddiasıyla gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İddialar konuşulurken beklenen hamle geldi ve görüntüler ortaya çıktı!
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
bu yaptığınız muhteşem ve çok gerekli haberden sonra ülke gündeminde ne var ne yok umrumda degil
itici