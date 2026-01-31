onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bahar Candan'ın Kısmetse Olur Yarışmacısıyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Bahar Candan'ın Kısmetse Olur Yarışmacısıyla Aşk Yaşadığı Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.01.2026 - 13:20

Gündemden düşmeyen çıkışları ve paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Bahar Candan, bu kez yeni bir aşk iddiasıyla magazin kulislerini hareketlendirdi. Candan’ın, Kısmetse Olur Aşkın Gücü 3. sezon yarışmacılarından Umut Şahin ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Kaynak: @magazinmother

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DUJSFrMCJTD/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada her adımıyla olay olan Bahar Candan, bu kez aşk iddiasıyla gündemde.

Sosyal medyada her adımıyla olay olan Bahar Candan, bu kez aşk iddiasıyla gündemde.

@magazinmother adlı magazin hesabının paylaşımlarına göre, Bahar Candan ile Kısmetse Olur Aşkın Gücü 3. sezon yarışmacısı Umut Şahin’in bir süredir görüştüğü ve ilişkilerinin kısa süre önce aşka dönüştüğü iddia edildi.

İddialar konuşulurken beklenen hamle geldi ve görüntüler ortaya çıktı!

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Sari

bu yaptığınız muhteşem ve çok gerekli haberden sonra ülke gündeminde ne var ne yok umrumda degil

ilter

itici