Fitliğiyle Dikkat Çeken Ebru Şallı'nın Kahvaltı Öğününü Görmelisiniz!

90’lı yıllardan bu yana ekranlarda olan Şallı, sadece televizyon kariyeriyle değil; spor, beslenme ve yaşam tarzı konularındaki iddialı duruşuyla da sık sık konuşuluyor.

Uzun yıllardır pilates ve sağlıklı yaşam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ebru Şallı, sosyal medyada paylaştığı fit pozları ve enerjik halleriyle “zaman ona hiç uğramamış” yorumlarını beraberinde getiriyor.