Fitliğiyle Dikkat Çeken Ebru Şallı'nın Kahvaltı Öğününü Görmelisiniz!
Sağlıklı yaşam ve fit görüntü denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ebru Şallı, bu kez paylaştığı kahvaltı tabağıyla gündeme geldi. Yıllardır pilates, spor ve dengeli beslenme vurgusuyla öne çıkan Şallı’nın kahvaltı tercihi, sosyal medyada dikkat çekti.
Bir döneme damga vuran programları, fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam vurgusuyla hafızalara kazınan Ebru Şallı, aradan geçen yıllara rağmen magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.
Son zamanlarda evin her köşesini pilates yaparken temizlik yaptığı videolarla gündeme oturan Ebru Şallı, bu sefer kahvaltı paylaşımıyla gündem oldu!
