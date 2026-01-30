onedio
Fitliğiyle Dikkat Çeken Ebru Şallı'nın Kahvaltı Öğününü Görmelisiniz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.01.2026 - 15:30

Sağlıklı yaşam ve fit görüntü denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ebru Şallı, bu kez paylaştığı kahvaltı tabağıyla gündeme geldi. Yıllardır pilates, spor ve dengeli beslenme vurgusuyla öne çıkan Şallı’nın kahvaltı tercihi, sosyal medyada dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran programları, fit görüntüsü ve sağlıklı yaşam vurgusuyla hafızalara kazınan Ebru Şallı, aradan geçen yıllara rağmen magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

90’lı yıllardan bu yana ekranlarda olan Şallı, sadece televizyon kariyeriyle değil; spor, beslenme ve yaşam tarzı konularındaki iddialı duruşuyla da sık sık konuşuluyor.

Uzun yıllardır pilates ve sağlıklı yaşam denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ebru Şallı, sosyal medyada paylaştığı fit pozları ve enerjik halleriyle “zaman ona hiç uğramamış” yorumlarını beraberinde getiriyor.

Son zamanlarda evin her köşesini pilates yaparken temizlik yaptığı videolarla gündeme oturan Ebru Şallı, bu sefer kahvaltı paylaşımıyla gündem oldu!

Ebru Şallı’nın paylaştığı kahvaltı tabağında tam 6 adet haşlanmış yumurta, avokado dilimleri ve ceviz yer aldı. Protein ve sağlıklı yağ ağırlıklı bu tabak takipçilerinin dikkatini çekti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
