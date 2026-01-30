onedio
Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'dan Ev Videosunda Eşi Gamze Erçel'e Gelen Eleştirilere Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
30.01.2026 - 09:17

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım’ın evlerinin detaylarının yer aldığı YouTube videosu, kısa sürede yüksek izlenmelere ulaşmış fakat beraberinde eleştirileri de getirmişti. Yapılan yorumlar sosyal medyada tartışma yaratırken, Caner Yıldırım bu kez eleştirilere doğrudan karşılık verdi. Yıldırım’ın sözleri, ev turu videosu etrafında dönen tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel'in sosyal medya ailesi ve kardeşiyle yaptığı paylaşımlarla her adımı mercek altına alınıyor.

Ancak evin dekorasyonu ve video sosyal medyada konuşulmaya ve YouTube'da sayısız yorum almaya başladı.

Videonun yayınlanmasının ardından bazı kullanıcılar, Gamze Erçel’i eleştirirken bunun üzerine videonun yorumları kullanıcılara kapatıldı.

Yapılan eleştirilerin üzerine Caner Yıldırım “10 dakikalık bir videodan büyük büyük çıkarımlar yapabilecek insanların derdi sizin derdinizden başka. Ayrıca internetten insan kötülemek başka bir işsizlik seviyesi ya. Gerçekten dolu insanlar kendi işlerine bakarlar, başkalarına efor sarf etmezler.” şeklinde sözler kullandı.

Eleştirilerin büyümesiyle birlikte Caner Yıldırım sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Yıldırım, "yanık kremi" paylaşarak yorumlara tepki gösterdi.

'Valla biz kulp takma işini mobilyada da otomobillerde de neredeyse bıraktık. Ancak anladığım kadarıyla toplumun bir kesimi kulp takma işini kendilerine görev edinmiş. Açtım şu videoyu, bir daha izledim; “Neymiş arkadaş?” dedim. Bu kadar eşimin konuşmasını gömecek mevzu… İyi de izlenmiş he. Derginin tüm zamanlarının en çok izlenen içeriği olmuş.

Çok soran oluyordu; parkesinden, duvar kaplamasına, aydınlatmasından mutfak tezgahına…

E dedik madem dergi evimizi çekmek istiyor, bir yıldır da hiç dergi çıkartmıyorlarmış, buyursunlar.

Biz dergi çekimi beklerken iş ağırlıklı olarak YouTube çekimi oldu.

Ağa, ben YouTube çeksem kendim çekerim. Eşim zaten öyle şeyleri ballandıra ballandıra anlatmayı seven biri değil.

Ben de bir başkasının prodüksiyonuna tahammül edemem.

Kamerayı tutuşundan mikrofonun takılışına o an dert etmişim.

Benim aklım gün ışığında dergi fotoğrafları nasıl olacak, kapağı nasıl çekeceğiz; daha biz şu an ne yapıyoruz derdindeyim.

Benim gerginliğim eşime yansımış, ortaya ahan da bu çıkmış.

He, videoyu izledim; öyle aşırı kötü olmamış. Daha iyisi olurmuş ama bu linç tayfa en iyisine de bir kulp takar.

Siz kendi aranızda bize büyük büyük laflar etmeye devam edin; ben gideyim kendime YouTube kanalı açayım, oradan da yürüyeyim :)

Dergi sayfası bile 700K izlendiyse hey yavrum…

Linç kampanyamız başlamıştır, tükenmeden yerinizi alın ve çullanın.

Fırsat bu fırsat... Bu arada bu kapağı 10 dakikada çektik. Çocuğum okuldan geldi, giydirdik ettik; ışık mışık gitmiş halde, kendi ışığımızla olmayacak şeyden oldurduk.'

