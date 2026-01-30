Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım'dan Ev Videosunda Eşi Gamze Erçel'e Gelen Eleştirilere Tepki!
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım’ın evlerinin detaylarının yer aldığı YouTube videosu, kısa sürede yüksek izlenmelere ulaşmış fakat beraberinde eleştirileri de getirmişti. Yapılan yorumlar sosyal medyada tartışma yaratırken, Caner Yıldırım bu kez eleştirilere doğrudan karşılık verdi. Yıldırım’ın sözleri, ev turu videosu etrafında dönen tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel'in sosyal medya ailesi ve kardeşiyle yaptığı paylaşımlarla her adımı mercek altına alınıyor.
Ancak evin dekorasyonu ve video sosyal medyada konuşulmaya ve YouTube'da sayısız yorum almaya başladı.
Eleştirilerin büyümesiyle birlikte Caner Yıldırım sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Yıldırım, "yanık kremi" paylaşarak yorumlara tepki gösterdi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
