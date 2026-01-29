onedio
Dünyaca Ünlü Oyuncu Margot Robbie Türk Tasarımcının Elbisesini Giydi

Dünyaca Ünlü Oyuncu Margot Robbie Türk Tasarımcının Elbisesini Giydi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2026 - 13:27

Hollywood’un gözde isimlerinden Margot Robbie, bu kez yalnızca güzelliğiyle değil, tarzıyla gündeme geldi. Yeni filmi Uğultulu Tepeler’in tanıtımı kapsamında kameralar karşısına çıkan Robbie, tercihini Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı bir tasarımdan yana kullandı.

Hollywood'un en gözde isimlerinden Margot Robbie, Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) filminin global tanıtım etkinliğinde stilini konuşturdu!

Hollywood’un en gözde isimlerinden Margot Robbie, Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) filminin global tanıtım etkinliğinde stilini konuşturdu!

Hollywood’un en çok konuşulan yıldızlarından Margot Robbie, Emily Bronte’nin klasik aşk hikayesi Uğultulu Tepeler’in  yeni sinema uyarlamasında başrolde yer alıyor.

Bu epik romantik dramada Robbie’ye Jacob Elordi eşlik ediyor; Robbie Catherine Earnshaw’ı, Elordi ise Heathcliff karakterini canlandırıyor. Film, yönetmen koltuğunda Promising Young Woman ve Saltburn gibi yapımlarla adından söz ettiren Emerald Fennell’i oturtuyor.  Uğultulu Tepeler, 13 Şubat 2026’ta vizyona girerek Sevgililer Günü haftasonu sinemaseverlerle buluşacak.

Film tanıtım turu sırasında Margot Robbie ve Jacob Elordi'nin arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

Film tanıtım turu sırasında Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

Robbie, set sırasında Elordi ile yakın bağ kurduklarını açıklamış Uğultulu Tepeler setinde aralarındaki uyumla dikkat çeken Margot Robbie ve Jacob Elordi, kamera arkasında yaşananlarla da gündeme gelmişti. Margot Robbie, verdiği bir röportajda Jacob Elordi’nin kendisi için yaptığı Sevgililer Günü sürprizini anlatırkenki tavrıyla dikkat çekmişti.

Robbie’nin anlattığına göre Elordi, güzel oyncunun kaldığı odayı kırmızı güllerle doldurmuş, üstelik bu jesti de filmde canlandırdığı Heathcliff karakterine göndermeler içeren küçük bir notla taçlandırmış. Bu romantik sürpriz karşısında epey etkilenen Margot Robbie, Jacob Elordi için “Muhtemelen gerçekten çok iyi bir erkek arkadaş olurdu” yorumunu yapmaktan da kendini alamadı.

Margot Robbie, yeni filmi için düzenlenen galada kırmızı ve derinin kombinlendiği elbisesiyle objektiflere yansıdı.

Margot Robbie, yeni filmi için düzenlenen galada kırmızı ve derinin kombinlendiği elbisesiyle objektiflere yansıdı.

Güzelliği kadar tarzı ve oyunculuğuyla da konuşulan Margot Robbie bu kez tercihini dikkat çeken bir isimden yana kullandı. Robbie, Los Angeles’taki global tanıtım etkinliklerinden birinde Türk moda ikonu Dilara Fındıkoğlu imzalı bir elbiseyi tercih etti.

Fındıkoğlu’nun tasarımları sadece Margot Robbie ile sınırlı kalmıyor: Bella Hadid, Rihanna, Lady Gaga, Madonna ve Doja Cat gibi dünya çapında yıldızlar da koleksiyonlarını tercih eden isimler arasında yer alıyor.

