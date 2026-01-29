Dünyaca Ünlü Oyuncu Margot Robbie Türk Tasarımcının Elbisesini Giydi
Hollywood’un gözde isimlerinden Margot Robbie, bu kez yalnızca güzelliğiyle değil, tarzıyla gündeme geldi. Yeni filmi Uğultulu Tepeler’in tanıtımı kapsamında kameralar karşısına çıkan Robbie, tercihini Türk tasarımcı Dilara Fındıkoğlu imzalı bir tasarımdan yana kullandı.
Hollywood’un en gözde isimlerinden Margot Robbie, Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) filminin global tanıtım etkinliğinde stilini konuşturdu!
Film tanıtım turu sırasında Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalar geldi.
Margot Robbie, yeni filmi için düzenlenen galada kırmızı ve derinin kombinlendiği elbisesiyle objektiflere yansıdı.
