Dünyaca Ünlü Oyuncu Margot Robbie Türk Tasarımcının Elbisesini Giydi

Robbie, set sırasında Elordi ile yakın bağ kurduklarını açıklamış Uğultulu Tepeler setinde aralarındaki uyumla dikkat çeken Margot Robbie ve Jacob Elordi, kamera arkasında yaşananlarla da gündeme gelmişti. Margot Robbie, verdiği bir röportajda Jacob Elordi’nin kendisi için yaptığı Sevgililer Günü sürprizini anlatırkenki tavrıyla dikkat çekmişti.

Robbie’nin anlattığına göre Elordi, güzel oyncunun kaldığı odayı kırmızı güllerle doldurmuş, üstelik bu jesti de filmde canlandırdığı Heathcliff karakterine göndermeler içeren küçük bir notla taçlandırmış. Bu romantik sürpriz karşısında epey etkilenen Margot Robbie, Jacob Elordi için “Muhtemelen gerçekten çok iyi bir erkek arkadaş olurdu” yorumunu yapmaktan da kendini alamadı.