Paris Moda Haftası'ndaki Hande Erçel Tarzıyla Kraliyet Ailesi Mensubuna Benzetildi!
Paris Moda Haftası’na katılmak üzere soluğu Paris’te alan Hande Erçel, moda dünyasının kalbinin attığı şehirde yine adından söz ettirmeyi başardı. Moda dünyasının en prestijli yayınlarından WWD, Valentino 2026 İlkbahar Haute Couture defilesinde ön sırada yer alan ünlüleri listelerken Hande Erçel’e de yer verirken, ünlü oyuncu Paris’teki varlığıyla uluslararası moda sahnesinde bir kez daha dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moda dünyasının en büyük ve en prestijli yayınlarından biri olan WWD, Valentino 2026 İlkbahar/Yaz Haute Couture defilesinde ön sırada yer alan ünlüleri listelerken Hande Erçel’e de yer verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın