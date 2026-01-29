Paris Moda Haftası'ndaki Hande Erçel Tarzıyla Kraliyet Ailesi Mensubuna Benzetildi!

Paris Moda Haftası kapsamında sadece Valentino ile sınırlı kalmayan Hande Erçel; aynı zamanda Elie Saab’ın Haute Couture sunumunda da zarafetiyle göz doldurmuştu. Elie Saab imzalı kıyafeti büyük bir beğeniyle taşıyan Erçel, kırmızı halıdan defileye kadar her anıyla magazin gündemine oturdu.

Daha önce de birçok global etkinlikte boy gösteren Hande Erçel, Paris’teki bu prestijli davetlerle bir kez daha uluslararası moda sahnesinde adından söz ettirdi. Valentino’nun defilesinde boy gösteren Erçel’in dünya çapında artan tanınırlığı bir kez daha gözler önüne serildi.