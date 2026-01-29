onedio
Paris Moda Haftası'ndaki Hande Erçel Tarzıyla Kraliyet Ailesi Mensubuna Benzetildi!

Paris Moda Haftası'ndaki Hande Erçel Tarzıyla Kraliyet Ailesi Mensubuna Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2026 - 10:36

Paris Moda Haftası’na katılmak üzere soluğu Paris’te alan Hande Erçel, moda dünyasının kalbinin attığı şehirde yine adından söz ettirmeyi başardı. Moda dünyasının en prestijli yayınlarından WWD, Valentino 2026 İlkbahar Haute Couture defilesinde ön sırada yer alan ünlüleri listelerken Hande Erçel’e de yer verirken, ünlü oyuncu Paris’teki varlığıyla uluslararası moda sahnesinde bir kez daha dikkat çekti.

Moda dünyasının en büyük ve en prestijli yayınlarından biri olan WWD, Valentino 2026 İlkbahar/Yaz Haute Couture defilesinde ön sırada yer alan ünlüleri listelerken Hande Erçel’e de yer verdi.

Paris Moda Haftası kapsamında sadece Valentino ile sınırlı kalmayan Hande Erçel; aynı zamanda Elie Saab’ın Haute Couture sunumunda da zarafetiyle göz doldurmuştu. Elie Saab imzalı kıyafeti büyük bir beğeniyle taşıyan Erçel, kırmızı halıdan defileye kadar her anıyla magazin gündemine oturdu.

Daha önce de birçok global etkinlikte boy gösteren Hande Erçel, Paris’teki bu prestijli davetlerle bir kez daha uluslararası moda sahnesinde adından söz ettirdi. Valentino’nun defilesinde boy gösteren Erçel’in dünya çapında artan tanınırlığı bir kez daha gözler önüne serildi.

