Yeşilçam'ın Unutulmaz Yüzlerinden Saadet Gürses'in Son Hali Yürek Burktu!

1960’lı ve 70’li yıllarda Türk sinemasının en üretken dönemine tanıklık eden Gürses, “Ah Nerede”, “İyi Aile Çocuğu”, 'İnek Şaban' gibi Yeşilçam klasikleriyle kamera karşısına çıkmış; dönemin ses getiren yapımlarında yan rollerle de olsa iz bırakan performanslar sergilemişti. Sade güzelliği, doğal oyunculuğu ve ekrana yakışan haliyle dikkat çeken oyuncu, Yeşilçam oyuncuları içinde kendine yer açmayı başarmıştı.

Sinemadan erken yaşta uzaklaşan ve uzun yıllar boyunca gözlerden uzak bir yaşam süren Saadet Gürses, tıpkı birçok Yeşilçam yıldızı gibi sessiz sedasız bir hayatı tercih etmişti.