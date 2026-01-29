Yeşilçam'ın Unutulmaz Yüzlerinden Saadet Gürses'in Son Hali Yürek Burktu!
Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan “İyi Aile Çocuğu” ve “Ah Nerede” gibi filmlerle tanınan oyuncu Saadet Gürses, yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Gürses, geçirdiği sağlık sorunlarını geride bıraktığını ancak bu kez de ağır bir maddi mücadele verdiğini anlattı. Yeşilçam’ın sessizce kaybolan yüzlerinden biri olan oyuncunun son hali ve sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Dönemin sinema izleyicisinin yakından tanıdığı yüzlerinden biri olan Saadet Gürses, Yeşilçam'da özellikle “iyi aile kızı” rolleriyle hafızalara kazınan isimler arasında yer alıyordu.
Yeşilçam’da unutulmaz filmlerde rol alan Saadet Gürses, bu sefer yaptığı açıklamayla gündeme geldi.
