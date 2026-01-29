onedio
Yeşilçam'ın Unutulmaz Yüzlerinden Saadet Gürses'in Son Hali Yürek Burktu!

Yeşilçam'ın Unutulmaz Yüzlerinden Saadet Gürses'in Son Hali Yürek Burktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.01.2026 - 08:50

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan “İyi Aile Çocuğu” ve “Ah Nerede” gibi filmlerle tanınan oyuncu Saadet Gürses, yıllar sonra yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Gürses, geçirdiği sağlık sorunlarını geride bıraktığını ancak bu kez de ağır bir maddi mücadele verdiğini anlattı. Yeşilçam’ın sessizce kaybolan yüzlerinden biri olan oyuncunun son hali ve sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dönemin sinema izleyicisinin yakından tanıdığı yüzlerinden biri olan Saadet Gürses, Yeşilçam'da özellikle “iyi aile kızı” rolleriyle hafızalara kazınan isimler arasında yer alıyordu.

Dönemin sinema izleyicisinin yakından tanıdığı yüzlerinden biri olan Saadet Gürses, Yeşilçam'da özellikle “iyi aile kızı” rolleriyle hafızalara kazınan isimler arasında yer alıyordu.

1960’lı ve 70’li yıllarda Türk sinemasının en üretken dönemine tanıklık eden Gürses, “Ah Nerede”, “İyi Aile Çocuğu”, 'İnek Şaban' gibi Yeşilçam klasikleriyle kamera karşısına çıkmış; dönemin ses getiren yapımlarında yan rollerle de olsa iz bırakan performanslar sergilemişti. Sade güzelliği, doğal oyunculuğu ve ekrana yakışan haliyle dikkat çeken oyuncu, Yeşilçam oyuncuları içinde kendine yer açmayı başarmıştı.

Sinemadan erken yaşta uzaklaşan ve uzun yıllar boyunca gözlerden uzak bir yaşam süren Saadet Gürses, tıpkı birçok Yeşilçam yıldızı gibi sessiz sedasız bir hayatı tercih etmişti.

Yeşilçam’da unutulmaz filmlerde rol alan Saadet Gürses, bu sefer yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
