Zehra Çilingiroğlu'nun Markasına Ait Tasarım Objelerin Fiyatları Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
28.01.2026 - 14:16

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, bu kez özel hayatıyla değil, kurduğu markayla gündemde. İç mimar olan Çilingiroğlu’nun kendi tasarlayıp ürettiği objeleri satışa sunması ve paylaşılan fiyatlar, kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sadece sosyal yaşamıyla değil, kendi markasıyla uluslararası arenada adından söz ettiriyor.

Mimarlık eğitimi ve tasarım tutkusunu iş hayatına başarıyla taşıyan genç isim, Marjes Studio adlı markasıyla Paris’te düzenlenen dünyanın en prestijli tasarım etkinliklerinden biri olan Maison & Objet fuarına davet edildi.

Marjes Studio, Zehra Çilingiroğlu’nun mimarlık temelli tasarım vizyonuyla kurduğu bir yaratıcı tasarım markası.

Marjes Studio, Paris’te düzenlenen Maison & Objet fuarının en seçkin alanlarından biri olan “signature” bölümüne davet edildi.

El işçiliği ve sınırlı üretim vurgusuyla öne çıkan objeler, daha ilk günden “lüks tasarım” kategorisine yerleşti. Çilingiroğlu'nun ürünlerin fiyatları ise dikkatlerden kaçmadı.

Zehra Çilingiroğlu’nun sitesinde yer alan ürünler ve fiyatlar ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Tasarım severlerin ilgisini çeken ikili cam kadeh seti 27 bin TL, cam küllük 12 bin TL ve ahşap sehpa 75 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 

El işçiliği ve sınırlı üretim hazırlanan bu objeler, kimi kullanıcılar tarafından “fazla iddialı” bulunurken, kimileri tarafından ise uluslararası tasarım markalarıyla kıyaslayarak fiyatları olağan karşıladı.

