Zehra Çilingiroğlu'nun Markasına Ait Tasarım Objelerin Fiyatları Dudak Uçuklattı!
Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu, bu kez özel hayatıyla değil, kurduğu markayla gündemde. İç mimar olan Çilingiroğlu’nun kendi tasarlayıp ürettiği objeleri satışa sunması ve paylaşılan fiyatlar, kısa sürede sosyal medyada tartışma yarattı.
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu, sadece sosyal yaşamıyla değil, kendi markasıyla uluslararası arenada adından söz ettiriyor.
El işçiliği ve sınırlı üretim vurgusuyla öne çıkan objeler, daha ilk günden “lüks tasarım” kategorisine yerleşti. Çilingiroğlu'nun ürünlerin fiyatları ise dikkatlerden kaçmadı.
O ürünleri şöyle bırakalım:
