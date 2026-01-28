Zehra Çilingiroğlu'nun Markasına Ait Tasarım Objelerin Fiyatları Dudak Uçuklattı!

Zehra Çilingiroğlu’nun sitesinde yer alan ürünler ve fiyatlar ise tartışmaları da beraberinde getirdi. Tasarım severlerin ilgisini çeken ikili cam kadeh seti 27 bin TL, cam küllük 12 bin TL ve ahşap sehpa 75 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

El işçiliği ve sınırlı üretim hazırlanan bu objeler, kimi kullanıcılar tarafından “fazla iddialı” bulunurken, kimileri tarafından ise uluslararası tasarım markalarıyla kıyaslayarak fiyatları olağan karşıladı.