Tarkan Konserine Ata Demirer’in Alçak Gönüllü Esprisi Damga Vurdu!
Tarkan’ın sahneye asansörle çıkışı geceye damga vururken, Ata Demirer’den yine kahkaha attıran bir yorum geldi. Megastar’ın “Heyecanlı mıydın?” sorusuna verdiği esprili cevap, konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Megastar Tarkan’ın sahnesi bu kez sadece müzikle değil, sürpriz konuklarla da gündeme damga vurdu.
Tarkan’ın sahneye asansörle çıkışı geceye damga vururken, Ata Demirer’den yine kaçırılmayacak bir espri geldi.
