Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa Arasında Aşk İddiası Çıkaran O Pozun Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa Arasında Aşk İddiası Çıkaran O Pozun Perde Arkası Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.01.2026 - 10:43

Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa’nın sosyal medyada aynı arka planla yaptıkları paylaşımlar, kısa sürede aşk iddialarını beraberinde getirmişti. İkilinin sevgili olup olmadığı yönünde sosyal medyada büyüyen söylentilere ise gazeteci Birsen Altuntaş noktayı koydu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Oyunculuğu ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesiyle tanınan Yazıcıoğlu, bu kez M Lisa ile aşk yaşadığı iddialarıyla yeniden gündemde.

İddiaların kökeni aslında yeni değil. Mert Yazıcıoğlu ile sahne adıyla M Lisa olarak tanınan Zeynep Melisa Gülen’in, 2024 yaz aylarında kısa süreli bir birliktelik yaşadığı öne sürülmüştü. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre bu ilişki yaklaşık üç ay sürmüş, ancak ikili hiçbir zaman birlikte görüntülenmemişti. 

İddiaların yayılmasının ardından M Lisa cephesinden dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Genç şarkıcı, çıkan aşk haberlerini kısa ve net bir şekilde yalanlamış, “öyle bir durum yok” diyerek söylentilere noktayı koymuştu. Mert Yazıcıoğlu ise her zamanki gibi sessizliğini korumayı tercih etmişti. Bu sessizlik de iddiaları tamamen bitirmek yerine bir süreliğine rafa kaldırmıştı.

Son günlerde M Lisa’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf, iddiaları yeniden alevlendirdi.

Paylaşımda yer alan arka plan detaylarının, Mert Yazıcıoğlu’nun daha önce evinden yaptığı paylaşımlarla neredeyse birebir örtüşmesi dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Duvar rengi, mobilya yerleşimi ve ışık detayı derken, sosyal medya kısa sürede “Bu ev Mert’in evi mi?” yorumlarıyla dolup taştı.

Bu benzerlik, ikilinin yeniden yakınlaştığı ya da ilişki iddialarının hiç bitmediği yönünde yorumlara neden oldu.

İddialar sosyal medyada hızla yayılırken, konuya dair en net açıklama magazin dünyasının güvenilir isimlerinden gazeteci Birsen Altuntaş’tan geldi.

Altuntaş, Mert Yazıcıoğlu’nun yeni bir ilişkisi olup olmadığına dair yöneltilen soruya verdiği yanıtla söylentilere adeta noktayı koydu.

Birsen Altuntaş, Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa hakkında çıkan aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu fotoğrafın kalabalık bir arkadaş buluşmasında, Mert Yazıcıoğlu’nun evinde çekildiğini ifade etti. İkilinin sevgili olmadığını vurgulayan Altuntaş, aralarında romantik bir ilişki bulunmadığını dile getirdi.

