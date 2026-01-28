Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa Arasında Aşk İddiası Çıkaran O Pozun Perde Arkası Ortaya Çıktı!
Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa’nın sosyal medyada aynı arka planla yaptıkları paylaşımlar, kısa sürede aşk iddialarını beraberinde getirmişti. İkilinin sevgili olup olmadığı yönünde sosyal medyada büyüyen söylentilere ise gazeteci Birsen Altuntaş noktayı koydu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuğu ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesiyle tanınan Yazıcıoğlu, bu kez M Lisa ile aşk yaşadığı iddialarıyla yeniden gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son günlerde M Lisa’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf, iddiaları yeniden alevlendirdi.
İddialar sosyal medyada hızla yayılırken, konuya dair en net açıklama magazin dünyasının güvenilir isimlerinden gazeteci Birsen Altuntaş’tan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın