Mert Yazıcıoğlu ve M Lisa Arasında Aşk İddiası Çıkaran O Pozun Perde Arkası Ortaya Çıktı!

İddiaların kökeni aslında yeni değil. Mert Yazıcıoğlu ile sahne adıyla M Lisa olarak tanınan Zeynep Melisa Gülen’in, 2024 yaz aylarında kısa süreli bir birliktelik yaşadığı öne sürülmüştü. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre bu ilişki yaklaşık üç ay sürmüş, ancak ikili hiçbir zaman birlikte görüntülenmemişti.

İddiaların yayılmasının ardından M Lisa cephesinden dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Genç şarkıcı, çıkan aşk haberlerini kısa ve net bir şekilde yalanlamış, “öyle bir durum yok” diyerek söylentilere noktayı koymuştu. Mert Yazıcıoğlu ise her zamanki gibi sessizliğini korumayı tercih etmişti. Bu sessizlik de iddiaları tamamen bitirmek yerine bir süreliğine rafa kaldırmıştı.