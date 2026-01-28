Özge Ulusoy'dan Eski Kaynana Adayı Arzu Sabancı'ya İmalı Gönderme!

Arzu Sabancı ise hem Hande Erçel hem de geçmişte Özge Ulusoy için ortaya atılan “istenmiyor” iddialarına net açıklamalar yaparak bu algıyı reddetmişti.

Fakat bu Arzu Sabancı ve Özge Ulusoy'un isimlerinin ilk kez yan yana anılması değildi. Özge Ulusoy geçtiğimiz sene 'eski kaynana adayıyla' aynı gün aynı kıyafeti giyerek paylaşımda bulunmuş ve o pişti günlerce magazin manşetlerinde kalmıştı!