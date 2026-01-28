Özge Ulusoy'dan Eski Kaynana Adayı Arzu Sabancı'ya İmalı Gönderme!
Magazin bazen büyük açıklamalarla değil, tek bir beğeniyle karışır. Özge Ulusoy’un son paylaşımının altına gelen bir yorum ve o yoruma bıraktığı beğeni, yıllar önce kapanan defterleri yeniden açmaya yetti. Sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken bu hamle, Özge Ulusoy’un Sabancı ailesiyle anılan geçmişini yeniden gündemin merkezine taşıdı.
Bir dönem magazinin en gözde çiftlerinden biri olan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı, yaklaşık altı yıl süren ilişkileri boyunca sık sık manşetlerde yer almıştı.
Yıllar sonra Sabancı ailesi benzer iddialarla bu kez Hande Erçel üzerinden gündeme gelmiş, Hakan Sabancı ile yaşanan ayrılığın ardından yine oklar Arzu Sabancı’ya çevrilmişti.
Bu sefer de Özge Ulusoy’un paylaşımının altına yapılan “Arzu sana istemeden de olsa çok büyük bir iyilik yaptı” yorumu, magazin gündemine bomba gibi düştü!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
