onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Özge Ulusoy'dan Eski Kaynana Adayı Arzu Sabancı'ya İmalı Gönderme!

Özge Ulusoy'dan Eski Kaynana Adayı Arzu Sabancı'ya İmalı Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.01.2026 - 09:58

Magazin bazen büyük açıklamalarla değil, tek bir beğeniyle karışır. Özge Ulusoy’un son paylaşımının altına gelen bir yorum ve o yoruma bıraktığı beğeni, yıllar önce kapanan defterleri yeniden açmaya yetti. Sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken bu hamle, Özge Ulusoy’un Sabancı ailesiyle anılan geçmişini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem magazinin en gözde çiftlerinden biri olan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı, yaklaşık altı yıl süren ilişkileri boyunca sık sık manşetlerde yer almıştı.

Bir dönem magazinin en gözde çiftlerinden biri olan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı, yaklaşık altı yıl süren ilişkileri boyunca sık sık manşetlerde yer almıştı.

Gözlerden uzak yaşamaya çalıştıkları bu ilişki, özel davetler, lüks tatiller ve evlilik iddialarıyla uzun süre konuşulmuştu.

Ancak bu aşkın perde arkasında uzun süre dillendirilen iddialar da vardı. Magazin kulislerine göre Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye sıcak bakmadığı söylentileri, yıllar boyunca Özge Ulusoy’un “istenmeyen gelin” başlığıyla anılmasına neden olmuştu. İlişkinin bitişi ise Londra’da yaşandığı iddia edilen ve Hacı Sabancı’nın Özge Ulusoy’un telefonunda annesi hakkında ağır ifadeler görmesiyle patlak veren olayla birlikte kesinleşmişti.

Magazin gündemini sarsan o olayların detaylarına bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz:

Yıllar sonra Sabancı ailesi benzer iddialarla bu kez Hande Erçel üzerinden gündeme gelmiş, Hakan Sabancı ile yaşanan ayrılığın ardından yine oklar Arzu Sabancı’ya çevrilmişti.

Yıllar sonra Sabancı ailesi benzer iddialarla bu kez Hande Erçel üzerinden gündeme gelmiş, Hakan Sabancı ile yaşanan ayrılığın ardından yine oklar Arzu Sabancı’ya çevrilmişti.

Arzu Sabancı ise hem Hande Erçel hem de geçmişte Özge Ulusoy için ortaya atılan “istenmiyor” iddialarına net açıklamalar yaparak bu algıyı reddetmişti.

Fakat bu Arzu Sabancı ve Özge Ulusoy'un isimlerinin ilk kez yan yana anılması değildi. Özge Ulusoy geçtiğimiz sene 'eski kaynana adayıyla' aynı gün aynı kıyafeti giyerek paylaşımda bulunmuş ve o pişti günlerce magazin manşetlerinde kalmıştı!

Büyük ses getiren "pişti" meselesinin detaylarından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sefer de Özge Ulusoy’un paylaşımının altına yapılan “Arzu sana istemeden de olsa çok büyük bir iyilik yaptı” yorumu, magazin gündemine bomba gibi düştü!

Bu sefer de Özge Ulusoy’un paylaşımının altına yapılan “Arzu sana istemeden de olsa çok büyük bir iyilik yaptı” yorumu, magazin gündemine bomba gibi düştü!

Asıl dikkat çeken detay ise bu yorumun Özge Ulusoy tarafından beğenilmiş olmasıydı. Tek bir beğeniyle birlikte sosyal medya kullanıcıları adeta geçmişe ışınlandı ve yıllar önce yaşanan olaylar yeniden konuşulmaya başladı.

Bu beğeni, haliyle Özge Ulusoy’un yıllar önce Hacı Sabancı ile yaşadığı ve magazin tarihine geçen aşkı da yeniden gündeme getirdi. Arzu Sabancı'nın Hacı Sabancı ile evliliğini onaylamayarak kendisine istemeden de olsa büyük bir iyilik yaptığını düşünen Özge Ulusoy TikTok'tan sevgilisiyle pozlarını paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın