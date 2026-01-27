onedio
Hande Erçel ve Onur Güvenatam Hakkında Bomba Evlilik İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu
27.01.2026 - 13:48

Hande Erçel ile yapımcı Onur Güvenatam arasındaki ilişki, bu kez çok daha ciddi bir iddiayla magazin gündeminin merkezine oturdu. Onur Akay ve Pelin Çini’nin yayınında paylaşılan bilgilere göre, Güvenatam’ın Erçel’e evlenme teklifi ettiği ortaya çıktı.

Kaynak: Onur Akay

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DT8WWsoCIvJ/
Güzel oyuncu Hande Erçel, uzun süreli birlikteliğini Hakan Sabancı ile 2025 yazında sonlandırdıktan sonra özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Her adımı ayrı olay olan Hande Erçel, son zamanlara aşk hayatıyla gündeminin merkezine oturdu. Uzun süre birlikte olduğu Hakan Sabancı ile yollarını ayırmasının ardından bir süredir yalnız olduğu düşünülen Erçel’in adı, başarılı yapımcı Onur Güvenatam ile anılmaya başlanmıştı.

Magazin kulislerinde fısıltı halinde dolaşan bu iddia, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Hande Erçel'in yurt dışı seyahatleri ve Londra’da bulunduğu dönemlerde Onur Güvenatam’la bir araya geldiği iddialarına “Çok yeni, zamanı gelince konuşuruz” ve “kısmet” gibi ifadeler kullanarak cevap vermesi magazin gündemini daha da hareketlendirmişti.

Onur Akay'ın iddiasına göre, Onur Güvenatam'ın Hande Erçel'e evlenme teklifi ettiği ortaya çıktı.

