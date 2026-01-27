Hande Erçel ve Onur Güvenatam Hakkında Bomba Evlilik İddiası!

Her adımı ayrı olay olan Hande Erçel, son zamanlara aşk hayatıyla gündeminin merkezine oturdu. Uzun süre birlikte olduğu Hakan Sabancı ile yollarını ayırmasının ardından bir süredir yalnız olduğu düşünülen Erçel’in adı, başarılı yapımcı Onur Güvenatam ile anılmaya başlanmıştı.

Magazin kulislerinde fısıltı halinde dolaşan bu iddia, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle Hande Erçel'in yurt dışı seyahatleri ve Londra’da bulunduğu dönemlerde Onur Güvenatam’la bir araya geldiği iddialarına “Çok yeni, zamanı gelince konuşuruz” ve “kısmet” gibi ifadeler kullanarak cevap vermesi magazin gündemini daha da hareketlendirmişti.