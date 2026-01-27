Hande Erçel ve Onur Güvenatam Hakkında Bomba Evlilik İddiası!
Hande Erçel ile yapımcı Onur Güvenatam arasındaki ilişki, bu kez çok daha ciddi bir iddiayla magazin gündeminin merkezine oturdu. Onur Akay ve Pelin Çini’nin yayınında paylaşılan bilgilere göre, Güvenatam’ın Erçel’e evlenme teklifi ettiği ortaya çıktı.
Güzel oyuncu Hande Erçel, uzun süreli birlikteliğini Hakan Sabancı ile 2025 yazında sonlandırdıktan sonra özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.
Onur Akay'ın iddiasına göre, Onur Güvenatam'ın Hande Erçel'e evlenme teklifi ettiği ortaya çıktı.
