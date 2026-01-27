onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hacı Sabancı'nın Sosyal Medya Hesabını Kapatma Nedeni Belli Oldu!

Hacı Sabancı'nın Sosyal Medya Hesabını Kapatma Nedeni Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.01.2026 - 12:01

Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabını kapatmasıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. Özellikle Nazlı Sabancı ile evliliği, aile hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Sabancı’nın bu ani hamlesi, meraklı bakışları beraberinde getirdi.

Gel Konuşalım'da yer alan iddialara göre, Hacı Sabancı'nın sosyal medya hesabını silme nedeni belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemiyet hayatının tanınan çifti Nazlı ve Hacı Sabancı çifti sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren isimlerden biri.

Cemiyet hayatının tanınan çifti Nazlı ve Hacı Sabancı çifti sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren isimlerden biri.

2021 yılında evlenen, kızları Arzu Alarayı'da 2023 yılında kucağına alan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, F.D. isimli annenin oğlu Uzay'ın Hacı Sabancı'dan olduğu iddiasıyla gündeme gelmiş fakat konuyu jet hızıyla kapatmayı tercih etmişti. 

Babalık davası açmaktan vazgeçmeyen F.D.'nin beklediği sonuç pozitif çıkmış; Hacı ve Nazlı Sabancı'nın evlendiği 2021 yılında dünyaya gelen Minik Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu öğrenilmişti.

Tüm bu iddiaların üzerinden aylar geçti fakat bu sefer de Hacı Sabancı sosyal medya hesabını kapatmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Detaylardan bahsetmiştik:

Hacı Sabancı’nın sosyal medya hesabını kapatması günlerdir magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biriydi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın