onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nazlı Sabancı Sessizliğe Gömüldü, Hacı Sabancı Sosyal Medya Hesabını Kapattı!

Nazlı Sabancı Sessizliğe Gömüldü, Hacı Sabancı Sosyal Medya Hesabını Kapattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.01.2026 - 16:44

Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, bu kez paylaşımlarıyla değil sessizlikleriyle gündemde. Hacı Sabancı’nın sosyal medya hesabını kapatması dikkat çekerken, eşi Nazlı Sabancı’nın da uzun süredir herhangi bir paylaşım yapmaması merakları artırdı. @nurmagazins’in haberine göre göz önünde olmaya alışkın bu çiftin aynı anda sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabancı ailesinin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, uzun süredir magazin dünyasının radarından hiç çıkmıyor.

Sabancı ailesinin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, uzun süredir magazin dünyasının radarından hiç çıkmıyor.

Sosyal medyada paylaştıkları karelerden, katıldıkları davetlere, verdikleri her pozdan, çıktıkları seyahatlere kadar birçok detayla dikkat çeken Sabancı çiftinin her adımı mercek altına alınıyor desek yeridir.

Son olarak Hacı Sabancı’nın sosyal medya hesabını kapatması ve ikilinin bir anda ortadan kaybolması kullanıcıların dikkatini çekti.

Son olarak Hacı Sabancı’nın sosyal medya hesabını kapatması ve ikilinin bir anda ortadan kaybolması kullanıcıların dikkatini çekti.

@nurmagazins'in haberine göre, Hacı Sabancı'nın sosyal medya hesabını kapattığı öğrenildi. Her hamlesi yakından takip edilen Sabancı’nın Instagram’da sessizliğe bürünmesi kısa sürede dikkat çekerken, gözler bu kez Nazlı Sabancı’ya çevrildi. @nurmagazins’in haberine göre, Nazlı Sabancı’nın da uzun süredir sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmaması magazin kulislerinde soru işaretlerine yol açtı. Göz önünde yaşamaya alışkın bu çiftin aynı anda sosyal medya hesaplarından uzaklaşması dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın