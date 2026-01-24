Nazlı Sabancı Sessizliğe Gömüldü, Hacı Sabancı Sosyal Medya Hesabını Kapattı!
Sabancı ailesinin en çok konuşulan isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, bu kez paylaşımlarıyla değil sessizlikleriyle gündemde. Hacı Sabancı’nın sosyal medya hesabını kapatması dikkat çekerken, eşi Nazlı Sabancı’nın da uzun süredir herhangi bir paylaşım yapmaması merakları artırdı. @nurmagazins’in haberine göre göz önünde olmaya alışkın bu çiftin aynı anda sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.
Sabancı ailesinin en çok konuşulan çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, uzun süredir magazin dünyasının radarından hiç çıkmıyor.
Son olarak Hacı Sabancı’nın sosyal medya hesabını kapatması ve ikilinin bir anda ortadan kaybolması kullanıcıların dikkatini çekti.
