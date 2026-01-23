Tarkan'la Sahneye Çıkan Cem Yılmaz'dan Gelen Yaş Kıyaslamaları Sonrası İmalı Paylaşım!

Tarkan’ın konserinde sahneye çıkan Cem Yılmaz ve birlikte söyledikleri Kuzu Kuzu performansı gecenin en çok konuşulan anlarından biri olurken, ikilinin enerjisi sosyal medyada bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Aralarındaki yalnızca aylarla ölçülen yaş farkına rağmen görünüşleri üzerinden yapılan kıyaslamalar kısa sürede gündeme oturdu.

Yorumlar büyüyüp gündem olunca, Cem Yılmaz’dan o yorumlara yine kendine has imalı bir cevap geldi.