Tarkan'la Sahneye Çıkan Cem Yılmaz'dan Gelen Yaş Kıyaslamaları Sonrası İmalı Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.01.2026 - 08:51

Tarkan’ın konserinde sahneye çıkan Cem Yılmaz ve birlikte söyledikleri Kuzu Kuzu performansı gecenin en çok konuşulan anlarından biri olurken, ikilinin enerjisi sosyal medyada bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Aralarındaki yalnızca aylarla ölçülen yaş farkına rağmen görünüşleri üzerinden yapılan kıyaslamalar kısa sürede gündeme oturdu.

Yorumlar büyüyüp gündem olunca, Cem Yılmaz’dan o yorumlara yine kendine has imalı bir cevap geldi.

Megastar Tarkan, verdiği konserlerde yalnızca müziğiyle değil, sahneye taşıdığı sürprizlerle de her zaman gündem olmayı başarıyor.

Şovları, enerjisi ve binlerce kişinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla adeta bir görsel-işitsel şölene dönüşen bu konserlerden birinde yaşananlar ise uzun süre konuşulmuştu.

Gecenin sürprizi ise sahneye aniden çıkan Cem Yılmaz oldu. Seyircilerin alkış ve kahkahaları arasında mikrofonu alan Yılmaz, Megastar’la birlikte Kuzu Kuzu performansına imza attı. Cem Yılmaz’ın kendine has rahat tavırları ve eğlenceli yorumu, şarkıya bambaşka bir hava katarken, o anlar sosyal medyada dakikalar içinde gündem oldu.

Cem Yılmaz ile Tarkan'ın Kuzu Kuzu performansının ardından yakın olduğu bilinen ikilinin arasındaki yaş farkı gündeme taşındı ve işin aslı da merak edildi.

Tarkan'ın 53, Cem Yılmaz'ın ise 52 yaşında olması kullanıcıların dikkatini çekerken, yaş eleştirileri sosyal medyaya damga vurdu. Tarkan’ın yıllara meydan okuyan sahne performansı övgü toplarken, Cem Yılmaz’a yönelik kıyaslamalar da peş peşe geldi. Tartışmalar büyüyünce Cem Yılmaz’dan beklenen o hamle gecikmedi. 

Cem Yılmaz, Tarkan’la arasındaki yaş farkı ve görünüş kıyaslamalarına gelen yorumların ardından Instagram hesabından saat koleksiyonunu paylaştı. Ünlü komedyen, fotoğrafın üzerine her zamanki ironik diliyle şu notu düştü:

“IYYY… Saatleri bile yaşlı ööyk :))

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
ömer

Biz çok genciz diye bir iddiası oldu mu adamın ?

pofuudk20

Baydın artık evet yaşlı görünüyorsun kabul et karı kız peşinde dolaşmayı bırak saygınlığın kalsın

ekrem yerke

Çoğu yeni yetmelerde çokça karşılaştığımız abuk bir yorum. Tlf etmesi, bir taksi göndermesine gerek yok; getir benzeri motorlu kuryeyle koşarak gidecekleri C... Devamını Gör

