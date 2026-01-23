Tarkan'la Sahneye Çıkan Cem Yılmaz'dan Gelen Yaş Kıyaslamaları Sonrası İmalı Paylaşım!
Tarkan’ın konserinde sahneye çıkan Cem Yılmaz ve birlikte söyledikleri Kuzu Kuzu performansı gecenin en çok konuşulan anlarından biri olurken, ikilinin enerjisi sosyal medyada bambaşka bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Aralarındaki yalnızca aylarla ölçülen yaş farkına rağmen görünüşleri üzerinden yapılan kıyaslamalar kısa sürede gündeme oturdu.
Yorumlar büyüyüp gündem olunca, Cem Yılmaz’dan o yorumlara yine kendine has imalı bir cevap geldi.
Megastar Tarkan, verdiği konserlerde yalnızca müziğiyle değil, sahneye taşıdığı sürprizlerle de her zaman gündem olmayı başarıyor.
Cem Yılmaz ile Tarkan'ın Kuzu Kuzu performansının ardından yakın olduğu bilinen ikilinin arasındaki yaş farkı gündeme taşındı ve işin aslı da merak edildi.
Biz çok genciz diye bir iddiası oldu mu adamın ?
Baydın artık evet yaşlı görünüyorsun kabul et karı kız peşinde dolaşmayı bırak saygınlığın kalsın
Çoğu yeni yetmelerde çokça karşılaştığımız abuk bir yorum. Tlf etmesi, bir taksi göndermesine gerek yok; getir benzeri motorlu kuryeyle koşarak gidecekleri C... Devamını Gör
