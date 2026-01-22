Yasemin Ergene'nin Lüks Detaylarla Bezeli Saray Yavrusuna Ödediği Kira Miktarı Ağızları Açık Bıraktı!
Boşanmanın ardından lüks bir villaya taşınan Yasemin Ergene, yeni evinden yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü ismin yaşadığı villanın kirasının 20 bin dolar olduğu iddiası, sosyal medyada gündem oldu.
Türk magazinin uzun yıllar gözde çiftlerinden olan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede sona erdirdi.
Boşanmanın hemen ardından Yasemin Ergene, uzun yıllar yaşadığı Sarıyer’deki Boğaz manzaralı villadan taşındı ve İstanbul Beykoz’daki lüks bir villaya yerleşti.
