Yasemin Ergene'nin Lüks Detaylarla Bezeli Saray Yavrusuna Ödediği Kira Miktarı Ağızları Açık Bıraktı!

Çift 2011’de evlenmiş, bu birliktelikten iki kız çocukları dünyaya gelmişti. Boşanma süreci sessiz ve anlaşmalı gerçekleşti, taraflar ayrılık sonrası birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulunmamıştı.

Boşanmanın ardından en çok konuşulan konulardan biri de nafaka miktarı oldu. Magazin programlarında ve sosyal medyada dolaşan iddialara göre Yasemin Ergene’nin aylık 3 milyon TL civarında nafaka aldığı ve lüks bir eve taşındığı ortaya çıktı.