Yasemin Ergene'nin Lüks Detaylarla Bezeli Saray Yavrusuna Ödediği Kira Miktarı Ağızları Açık Bıraktı!

Yasemin Ergene'nin Lüks Detaylarla Bezeli Saray Yavrusuna Ödediği Kira Miktarı Ağızları Açık Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2026 - 15:54

Boşanmanın ardından lüks bir villaya taşınan Yasemin Ergene, yeni evinden yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin merkezine oturdu. Ünlü ismin yaşadığı villanın kirasının 20 bin dolar olduğu iddiası, sosyal medyada gündem oldu.

Türk magazinin uzun yıllar gözde çiftlerinden olan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan, 14 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede sona erdirdi.

Çift 2011’de evlenmiş, bu birliktelikten iki kız çocukları dünyaya gelmişti. Boşanma süreci sessiz ve anlaşmalı gerçekleşti, taraflar ayrılık sonrası birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulunmamıştı.

Boşanmanın ardından en çok konuşulan konulardan biri de nafaka miktarı oldu. Magazin programlarında ve sosyal medyada dolaşan iddialara göre Yasemin Ergene’nin aylık 3 milyon TL civarında nafaka aldığı ve lüks bir eve taşındığı ortaya çıktı.

Boşanmanın hemen ardından Yasemin Ergene, uzun yıllar yaşadığı Sarıyer’deki Boğaz manzaralı villadan taşındı ve İstanbul Beykoz’daki lüks bir villaya yerleşti.

Yasemin Ergene'nin yeni villası özellikle kira bedeliyle gündem oldu. Ergene’nin kiraladığı villanın aylık kira bedelinin yaklaşık 20 bin dolar (yaklaşık 825 000 TL) olduğu iddia edildi. Çocuklarıyla birlikte yeni hayatına başlayan ünlü isimin ödediği yüksek kira bedeli gündem oldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
