Fenomen Çift Seda Özkan ve Nisan Hakan'ın Yenidoğan Oğullarına Verdiği İsim Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
22.01.2026 - 11:19

Sosyal medyanın sevilen fenomen çiftlerinden Seda Özkan ve Nisan Hakan, ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşarken oğullarına verdikleri isim gündem oldu. Yenidoğan oğulları için seçtikleri isim, kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinen fenomen çift Seda Özkan ile Nisan Hakan, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuk müjdesini takipçileriyle paylaşmıştı.

Seda Özkan ve Nisan Hakan Özkan, uzun süreli birlikteliklerinin ardından yaklaşık 2019 yılında dünyaevine girmişti. 2021 senesinde kızları Eva'yı kucağına alan çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar çok sevilmişti.

İkinci çocuk müjdesini duyuran Seda Özkan, 2025 senesinin başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine acı haberi duyurmuştu. Özkan, ikinci bebeklerinin henüz doğmadan anne karnında kalp atışının durduğunu öğrendiklerini söylemiş ve “Çok üzgünüz” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden Seda Özkan ve Hakan Nisan ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ağustos ayında ikinci bebeklerini beklediklerini duyuran Seda Özkan ve Nisan Hakan 20 Ocak günü oğullarını kucaklarına aldı.

'Ailemize hoş geldin bebeğim, eksik olan ne varsa şimdiden tamamladın.

İyi ki doğdun, iyi ki bizi ailen olarak seçtin 🩵🧿

Minik oğlumla tanıştırayım sizleri Şan Noyan Özkan ✨ 20.01.2026' notuyla güzel haberi veren ailenin oğullarına verdiği isim X kullanıcılarının dikkatini çekti.

