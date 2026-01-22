Fenomen Çift Seda Özkan ve Nisan Hakan'ın Yenidoğan Oğullarına Verdiği İsim Gündem Oldu!
Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesi edinen fenomen çift Seda Özkan ile Nisan Hakan, geçtiğimiz aylarda ikinci çocuk müjdesini takipçileriyle paylaşmıştı.
Sosyal medyanın sevilen çiftlerinden Seda Özkan ve Hakan Nisan ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
