Enes Batur'dan YouTube Kanalında Şok Değişiklik!

Geçtiğimiz dönemde Enes Batur, YouTube kanalındaki 400’den fazla videoyu silmiş ve hesabını kapatmıştı. Videolarını sildikten ve kanalını kapattıktan sonra uzun süre ortadan kaybolan Batur, sonrasında sildiği video arşivini yeniden erişime açmış ve YouTube hesabını tekrar aktif hale getirmişti.

YouTube’un en çok konuşulan isimlerinden Enes Batur, uzun süredir devam eden sessizliğini bu kez tek bir cümleyle bozdu. Kanal açıklamasına eklediği “Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…” notu, sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medyaya geri dönüş sinyalleri veren isim sevenlerini heyecanlandırdı!