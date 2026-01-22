onedio
Enes Batur'dan YouTube Kanalında Şok Değişiklik!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2026 - 08:55

Sosyal medyada attığı her adım olay olan Enes Batur, bu kez sessiz ama bir o kadar da manidar hamleleriyle gündemin tam ortasına oturdu. Profil fotoğrafını değiştirmesi, YouTube kanalını kapatması ve eski aşkı Başak Karahan’ın evlilik sürecine denk gelen göndermeleriyle konuşulan Batur şimdilerde son haliyle gündemdeydi.

Sosyal medyadaki her hamlesi ayrı dikkat çeken Enes Batur'un YouTube kanalındaki yeni detay dikkat çekti.

Enes Batur’un uzun süredir alışık olduğumuz imajını bir anda rafa kaldırıp profil fotoğrafını değiştirmesi, takipçilerin gözünden kaçmadı.

Milyonlara ulaşan içerikleriyle yıllarca YouTube’un en çok konuşulan isimlerinden biri olan Enes Batur’un kanalını kapatması ise asıl kırılma noktası olmuştu. 

Tüm bu hamlelerin, Enes Batur’un eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlilik sürecine girdiği döneme denk gelmesi ise iddiaları daha da alevlendirdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve imalar akıllara direkt Başak Karahan'ı getirmişti.

Enes Batur, uzun bir süre sosyal medyada sessiz kaldıktan sonra tekrar ortaya çıktı. Aylar sonra kendi hesabından bir fotoğraf paylaşan Batur'un YouTube hesabındaki değişiklik dikkat çekti.

Geçtiğimiz dönemde Enes BaturYouTube kanalındaki 400’den fazla videoyu silmiş ve hesabını kapatmıştı. Videolarını sildikten ve kanalını kapattıktan sonra uzun süre ortadan kaybolan Batur, sonrasında sildiği video arşivini yeniden erişime açmış ve YouTube hesabını tekrar aktif hale getirmişti.

YouTube’un en çok konuşulan isimlerinden Enes Batur, uzun süredir devam eden sessizliğini bu kez tek bir cümleyle bozdu. Kanal açıklamasına eklediği “Merhaba ben Enes Batur ve sizi çok özledim… Yakında…” notu, sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medyaya geri dönüş sinyalleri veren isim sevenlerini heyecanlandırdı!

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
