Enes Batur'dan YouTube Kanalında Şok Değişiklik!
Sosyal medyada attığı her adım olay olan Enes Batur, bu kez sessiz ama bir o kadar da manidar hamleleriyle gündemin tam ortasına oturdu. Profil fotoğrafını değiştirmesi, YouTube kanalını kapatması ve eski aşkı Başak Karahan’ın evlilik sürecine denk gelen göndermeleriyle konuşulan Batur şimdilerde son haliyle gündemdeydi.
Sosyal medyadaki her hamlesi ayrı dikkat çeken Enes Batur'un YouTube kanalındaki yeni detay dikkat çekti.
Enes Batur’un uzun süredir alışık olduğumuz imajını bir anda rafa kaldırıp profil fotoğrafını değiştirmesi, takipçilerin gözünden kaçmadı.
Enes Batur, uzun bir süre sosyal medyada sessiz kaldıktan sonra tekrar ortaya çıktı. Aylar sonra kendi hesabından bir fotoğraf paylaşan Batur'un YouTube hesabındaki değişiklik dikkat çekti.
