Yakışıklılığıyla Kendine Hayran Bırakan Mert Yazıcıoğlu'nun Espri Yeteneği Hayal Kırıklığı Yarattı!

Başarılı oyunculuğu, karizması ve sakin duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mert Yazıcıoğlu, bu kez rol aldığı projelerle değil, sosyal medyada yaptığı tek bir yorumla gündeme geldi. Magazin dünyasında genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yazıcıoğlu, nadir yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken, bu kez yaptığı bir bir yorumla konuşuldu.

Ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Leyla Tanlar’ın Instagram’da paylaştığı kareye bıraktığı yorumla sosyal medyanın radarına girdi. Yazıcıoğlu’nun gönderinin altına yazdığı “Dune dune'dür. Bugün bugündür.” yorumu kullancılarda şaşkınlık yarattı.