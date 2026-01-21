Yakışıklılığıyla Kendine Hayran Bırakan Mert Yazıcıoğlu'nun Espri Yeteneği Hayal Kırıklığı Yarattı!
Yakışıklılığı ve karizmasıyla her paylaşımında beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu, bu kez oyunculuğu ya da tarzıyla değil, yaptığı yorumla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderinin altına bıraktığı yorum kullanıcıların dikkati çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde yıldızı en hızlı parlayan oyunculardan biri olan Mert Yazıcıoğlu, yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkadaşları Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın yaptığı paylaşımlarla zaman zaman karşımıza çıkan Mert Yazıcıoğlu'nun yorumu gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın