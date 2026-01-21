onedio
Yakışıklılığıyla Kendine Hayran Bırakan Mert Yazıcıoğlu'nun Espri Yeteneği Hayal Kırıklığı Yarattı!

Yakışıklılığıyla Kendine Hayran Bırakan Mert Yazıcıoğlu'nun Espri Yeteneği Hayal Kırıklığı Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.01.2026 - 15:59

Yakışıklılığı ve karizmasıyla her paylaşımında beğeni toplayan Mert Yazıcıoğlu, bu kez oyunculuğu ya da tarzıyla değil, yaptığı yorumla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderinin altına bıraktığı yorum kullanıcıların dikkati çekti.

Son dönemde yıldızı en hızlı parlayan oyunculardan biri olan Mert Yazıcıoğlu, yer aldığı projelerle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Genç yaşına rağmen farklı karakterleri başarıyla canlandırmasıyla dikkat çeken Yazıcıoğlu, özellikle son projesindeki performansıyla hem izleyiciden hem de eleştirmenlerden tam not aldı.

Arkadaşları Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın yaptığı paylaşımlarla zaman zaman karşımıza çıkan Mert Yazıcıoğlu'nun yorumu gündeme oturdu.

Başarılı oyunculuğu, karizması ve sakin duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mert Yazıcıoğlu, bu kez rol aldığı projelerle değil, sosyal medyada yaptığı tek bir yorumla gündeme geldi. Magazin dünyasında genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yazıcıoğlu, nadir yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken, bu kez yaptığı bir bir yorumla konuşuldu.

Ünlü oyuncu, yakın arkadaşı Leyla Tanlar’ın Instagram’da paylaştığı kareye bıraktığı yorumla sosyal medyanın radarına girdi. Yazıcıoğlu’nun gönderinin altına yazdığı “Dune dune'dür. Bugün bugündür.” yorumu kullancılarda şaşkınlık yarattı.

