Bir Kullanıcının Beren Saat'e Olan Benzerliği Gündem Oldu

Bir Kullanıcının Beren Saat'e Olan Benzerliği Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.01.2026 - 15:15

Bir döneme damga vuran Bihter Ziyagil replikleri, bu kez sosyal medyada yeniden hayat buldu. Sevda Aktürk isimli hesabın paylaştığı videolarda, Beren Saat’in Aşk-ı Memnu dizisindeki unutulmaz repliklerini birebir canlandırması kısa sürede gündem oldu. O kullanıcı gelen yorumlara yanıt verdi.

Kaynak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sevda_akturk/...
Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran karakterler denince, akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Beren Saat’in hayat verdiği Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakteri Bihter Ziyagil oluyor.

Aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulan, sahneleri sosyal medyada dolaşıma giren ve her yeni nesil izleyiciyle yeniden keşfedilen Bihter, yalnızca bir dizi karakteri değil, bir popüler kültür ikonuna dönüşmüş durumda.

Beren Saat’in gündeme gelmesi için ise bazen yeni bir proje bile gerekmiyor.

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir öğretmenin Beren Saat’e olan şaşırtıcı benzerliği dikkat çekti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
