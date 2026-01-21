Bir Kullanıcının Beren Saat'e Olan Benzerliği Gündem Oldu
Bir döneme damga vuran Bihter Ziyagil replikleri, bu kez sosyal medyada yeniden hayat buldu. Sevda Aktürk isimli hesabın paylaştığı videolarda, Beren Saat’in Aşk-ı Memnu dizisindeki unutulmaz repliklerini birebir canlandırması kısa sürede gündem oldu. O kullanıcı gelen yorumlara yanıt verdi.
Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran karakterler denince, akla gelen ilk isimlerden biri hiç kuşkusuz Beren Saat’in hayat verdiği Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakteri Bihter Ziyagil oluyor.
Son günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir öğretmenin Beren Saat’e olan şaşırtıcı benzerliği dikkat çekti.
