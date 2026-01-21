onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hazal Kaya'nın Eşi Ali Atay'ın Üşengeçlik Seviyesiyle İlgili Sözleri Ağızları Açık Bıraktı!

Hazal Kaya'nın Eşi Ali Atay'ın Üşengeçlik Seviyesiyle İlgili Sözleri Ağızları Açık Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.01.2026 - 14:23

Samimiyeti ve filtresiz anlatımıyla dikkat çeken Hazal Kaya, bu kez eşi Ali Atay hakkında yaptığı esprili bir açıklamayla gündeme geldi. İbrahim Selim'in programına konuk olan Hazal Kaya'nın Ali Atay'ın üşengeçlik seviyesiyle ilgili sözleri sosyal medyada dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun yıllardır hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla ilgi odağında olan Hazal Kaya ve Ali Atay, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak anılıyor.

Uzun yıllardır hem kariyerleri hem de özel hayatlarıyla ilgi odağında olan Hazal Kaya ve Ali Atay, magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak anılıyor.

2019 yılında çok konuşulan bir törenle dünyaevine giren ikili, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de zaman zaman paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin manşetlerine düşüyor. 

Hazal Kaya ve Ali Atay, 6 Şubat 2019 tarihinde evlenmiş, aynı yıl, evliliklerini taçlandıran bir haberle gündeme gelmişlerdi. Çiftin ilk çocukları olan oğulları Fikret Ali, Kasım 2019’da dünyaya geldi. Hazal Kaya ve Ali Atay’ın aileleri, 2023 yılında biraz daha kalabalıklaştı. Çift, Şubat 2023’te dünyaya gelen kızları Süreyya Leyla ile ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İbrahim Selim ile Bu Gece programında konuk olan Hazal Kaya, Ali Atay hakkındaki açıklamalarıyla da dikkat çekti.

İbrahim Selim ile Bu Gece programında konuk olan Hazal Kaya, Ali Atay hakkındaki açıklamalarıyla da dikkat çekti.

Yaptığı açıklamalarla tanınan Hazal Kaya, eşi Ali Atay hakkındaki sözleriyle  gülümsetti. Kaya, Ali Atay’ın hayata karşı rahat tavrını anlatırken “Eşim Ali Atay masanın ucundaki şekere uzanamadığı için şekeri bırakmış bir adam.” ifadelerini kullandı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın