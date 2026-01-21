Son Zamanlarda Fitliğiyle Dikkat Çeken Gupse Özay'ın Verdiği Kiloların Ardında Sağlık Sorunu Çıktı!
Uzun yıllardır hem beyazperdede hem de televizyonda iz bırakmış projelere imza atan Gupse Özay, bu kez oyunculuğuyla değil, son dönemdeki değişimiyle gündemde. Yılbaşı günü O Ses Türkiye'nin jüri koltuğuna oturan Gupse Özay, Tv8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında sağlık sorunundan bahsetti. Kilo kaybının ardında sağlık sorununun yattığını açıkladı.
Hem oyunculuğu hem de kalemiyle Türk komedisinin sevilen isimlerinden biri olan Gupse Özay, yıllardır yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine sahip.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Gupse Özay, merak edilen değişimin nedenini ilk kez TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında anlattı.
