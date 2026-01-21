onedio
article/share
Çağatay Ulusoy'un Karavanının Dekorasyonundaki Detaylar Dikkat Çekti

Çağatay Ulusoy'un Karavanının Dekorasyonundaki Detaylar Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.01.2026 - 12:07

Yoğun set temposundan fırsat buldukça kendini doğaya atan Çağatay Ulusoy, bu kez projeleriyle değil, karavanıyla gündemde. Balık tutma tutkusu ve sade yaşam tercihleriyle bilinen oyuncunun karavanından kareler X'te dolaşıma girdi, detaylar kullanıcıların dikkatini çekti.

Son dönemde ekranlara damgasını vuran Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya dizisiyle adeta kariyerinde bambaşka bir döneme geçti.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören yapım, hem Ulusoy'un oyunculuğuyla hem de oyuncu kadrosuyla büyük başarı yakalıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören yapım, hem Ulusoy’un oyunculuğuyla hem de oyuncu kadrosuyla büyük başarı yakalıyor.

Sadece reytinglerle değil, dijital platformlardaki etkileşimlerle de dikkat çeken bu yükseliş, Ulusoy’un popülerliğini bir kez daha kanıtlarken gözler bu sefer de ünlü ismin özel hayatına kaymıştı.

Aslıhan Malbora ile ilişkisi son hız devam eden Çağatay Ulusoy, alışılagelmedik sosyal medya hamleleriyle de öne çıkıyor.

Yoğun set temposu ve ekran önündeki hayatın aksine, Çağatay Ulusoy’un en bilinen kaçış noktalarından biri balık tutma hobisi.

Zaman bulduğu her fırsatta doğayla baş başa kalmayı tercih eden Ulusoy, balık tutma hobisini sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

Zaman bulduğu her fırsatta doğayla baş başa kalmayı tercih eden Ulusoy, balık tutma hobisini sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

Doğayla baş başa kalmayı seven Çağatay Ulusoy’un karavanı da en az kendisi kadar konuşuldu. Paylaşımlara yansıyan karelerde, ahşap tavan detayları, mavi–beyaz renk paleti, deniz temalı dolap kapakları, tavandan sarkan balık ağları gibi bir çok detay dikkat çekti.

@cagatayyfanclub isimli hesabın paylaştığı o kare sonrası kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

@cagatayyfanclub isimli hesabın paylaştığı o kare sonrası kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
İz Hera Wilson

Karavan altına karina da yaptırmıştır, kesin..

sunrise hope

Anlayamazsınızz o köpük köpükler…