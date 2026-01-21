Çağatay Ulusoy'un Karavanının Dekorasyonundaki Detaylar Dikkat Çekti
Yoğun set temposundan fırsat buldukça kendini doğaya atan Çağatay Ulusoy, bu kez projeleriyle değil, karavanıyla gündemde. Balık tutma tutkusu ve sade yaşam tercihleriyle bilinen oyuncunun karavanından kareler X'te dolaşıma girdi, detaylar kullanıcıların dikkatini çekti.
Son dönemde ekranlara damgasını vuran Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya dizisiyle adeta kariyerinde bambaşka bir döneme geçti.
Yoğun set temposu ve ekran önündeki hayatın aksine, Çağatay Ulusoy’un en bilinen kaçış noktalarından biri balık tutma hobisi.
@cagatayyfanclub isimli hesabın paylaştığı o kare sonrası kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
