Dişlerine Yaptırdığı İşlemle Tanınmaz Hale Gelen Hazal Kaya'dan Radikal Karar

Dişlerine Yaptırdığı İşlemle Tanınmaz Hale Gelen Hazal Kaya'dan Radikal Karar

21.01.2026 - 09:00

Son günlerde katıldığı etkinliklerden paylaşılan karelerle yeniden gündeme gelen Hazal Kaya, oyunculuğu ya da projeleriyle değil, dişlerindeki değişimle sosyal medyanın radarına girmişti. Fotoğraf ve videolarda dikkat çeken farklılık, kısa sürede yorumlara ve soru işaretlerine yol açarken, ünlü oyuncu aylar sonra sessizliğini bozarak merak edilen konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: İbrahim Selim ile Bu Gece

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=_J7SO...
Son dönemde katıldığı davetler, kırmızı halı görünümleri ve verdiği pozlarla yeniden gündeme gelen Hazal Kaya, bu kez oyunculuğuyla değil dişlerindeki değişimle konuşuldu.

Son dönemde katıldığı davetler, kırmızı halı görünümleri ve verdiği pozlarla yeniden gündeme gelen Hazal Kaya, bu kez oyunculuğuyla değil dişlerindeki değişimle konuşuldu.

Bir süredir sosyal medyada “Hazal Kaya’nın dişlerine ne oldu?” yorumları dolaşıp duruyordu. Katıldığı etkinliklerden paylaşılan fotoğraf ve videolarda dişlerinin eskisine göre daha büyük durduğunu düşünen kullanıcılar, değişimi fark edip konuyu gündeme taşımıştı.

Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Hazal Kaya, aylar sonra katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında dişleriyle ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Kaya, genetik bir rahatsızlığı nedeniyle dişlerinde kararma olduğunu ve bu sebeple lamine diş yaptırdığını söyledi.

Hazal Kaya'nın dişlerine gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İlk yaptırdığı dönemde dişlerinin kendisine normal göründüğünü belirten Hazal Kaya, yakın çevresinden de anormal bir tepki almadığı için durumu fark etmediğini ifade etti.

