Dişlerine Yaptırdığı İşlemle Tanınmaz Hale Gelen Hazal Kaya'dan Radikal Karar
Son günlerde katıldığı etkinliklerden paylaşılan karelerle yeniden gündeme gelen Hazal Kaya, oyunculuğu ya da projeleriyle değil, dişlerindeki değişimle sosyal medyanın radarına girmişti. Fotoğraf ve videolarda dikkat çeken farklılık, kısa sürede yorumlara ve soru işaretlerine yol açarken, ünlü oyuncu aylar sonra sessizliğini bozarak merak edilen konuyla ilgili açıklama yaptı.
Son dönemde katıldığı davetler, kırmızı halı görünümleri ve verdiği pozlarla yeniden gündeme gelen Hazal Kaya, bu kez oyunculuğuyla değil dişlerindeki değişimle konuşuldu.
İlk yaptırdığı dönemde dişlerinin kendisine normal göründüğünü belirten Hazal Kaya, yakın çevresinden de anormal bir tepki almadığı için durumu fark etmediğini ifade etti.
