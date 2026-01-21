Dişlerine Yaptırdığı İşlemle Tanınmaz Hale Gelen Hazal Kaya'dan Radikal Karar

Bir süredir sosyal medyada “Hazal Kaya’nın dişlerine ne oldu?” yorumları dolaşıp duruyordu. Katıldığı etkinliklerden paylaşılan fotoğraf ve videolarda dişlerinin eskisine göre daha büyük durduğunu düşünen kullanıcılar, değişimi fark edip konuyu gündeme taşımıştı.

Bu yorumların ardından sessizliğini bozan Hazal Kaya, aylar sonra katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece programında dişleriyle ilgili merak edilenlere açıklık getirdi. Kaya, genetik bir rahatsızlığı nedeniyle dişlerinde kararma olduğunu ve bu sebeple lamine diş yaptırdığını söyledi.