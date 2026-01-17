Bir Dönemin Tescilli Güzelli Zeynep Tokuş Esnekliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!

Özellikle Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alması, ona büyük bir popülarite kazandırdı. Ardından 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle izleyici karşısına çıktı ve ekranlardaki yerini sağlamlaştırdı.

Oyunculuk kariyerine bir süre daha devam eden Zeynep Tokuş, 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenerek ekranlara veda etti. Evliliğin ardından üç çocuk annesi olan Tokuş’un Ali ve Alp isimli iki oğlu, Ayşe adında da bir kızı bulunuyor. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla birlikte sakin, huzurlu bir hayat sürüyor.