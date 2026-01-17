Bir Dönemin Tescilli Güzelli Zeynep Tokuş Esnekliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!
Bir dönemin unutulmaz güzellerinden ve ekran yüzlerinden Zeynep Tokuş, uzun bir aranın ardından bu kez bambaşka bir sebeple gündeme geldi. Ailesini kurduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ve yıllardır yoga eğitmenliği yapan Tokuş, paylaştığı son yoga videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Esnekliği ve zorlayıcı hareketleri büyük bir rahatlıkla yapması, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.
1998 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Zeynep Tokuş, kısa sürede oyunculuk dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
Bizim onu tanıdığımız dönemlerdeki fit görüntüsünü koruyan Zeynep Tokuş, yıllardır yoga eğitmenliği yapıyor.
