Bir Dönemin Tescilli Güzelli Zeynep Tokuş Esnekliğiyle Kendine Hayran Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.01.2026 - 15:58

Bir dönemin unutulmaz güzellerinden ve ekran yüzlerinden Zeynep Tokuş, uzun bir aranın ardından bu kez bambaşka bir sebeple gündeme geldi. Ailesini kurduktan sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ve yıllardır yoga eğitmenliği yapan Tokuş, paylaştığı son yoga videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Esnekliği ve zorlayıcı hareketleri büyük bir rahatlıkla yapması, sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

1998 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Zeynep Tokuş, kısa sürede oyunculuk dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

1998 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Zeynep Tokuş, kısa sürede oyunculuk dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Özellikle Deli Yürek dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol alması, ona büyük bir popülarite kazandırdı. Ardından 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle izleyici karşısına çıktı ve ekranlardaki yerini sağlamlaştırdı.

Oyunculuk kariyerine bir süre daha devam eden Zeynep Tokuş, 2011 yılında Erdem Yılmaztürk ile evlenerek ekranlara veda etti. Evliliğin ardından üç çocuk annesi olan Tokuş’un Ali ve Alp isimli iki oğlu, Ayşe adında da bir kızı bulunuyor. Şimdilerde eşi ve çocuklarıyla birlikte sakin, huzurlu bir hayat sürüyor.

Bizim onu tanıdığımız dönemlerdeki fit görüntüsünü koruyan Zeynep Tokuş, yıllardır yoga eğitmenliği yapıyor.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
