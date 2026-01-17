Bülent Şakrak'tan Aralarında 17 Yaş Olan Sevgilisiyle Yeni Paylaşım
Oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde. Meslektaşı Burcu Kirman ile yollarını ayırmasının ardından ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Şakrak, sevgilisiyle verdiği yeni pozlarla dikkat çekti. Aralarında 17 yaş farkı bulunan çiftin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının çok yönlü isimlerinden Bülent Şakrak, son yıllarda hem yer aldığı projeler hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Boşanmanın ardından Şakrak’ın adı bir süre farklı isimlerle anılmaya başlanmıştı.
