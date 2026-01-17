onedio
Bülent Şakrak'tan Aralarında 17 Yaş Olan Sevgilisiyle Yeni Paylaşım

Bülent Şakrak'tan Aralarında 17 Yaş Olan Sevgilisiyle Yeni Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
17.01.2026 - 15:23

Oyuncu Bülent Şakrak, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde. Meslektaşı Burcu Kirman ile yollarını ayırmasının ardından ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açan Şakrak, sevgilisiyle verdiği yeni pozlarla dikkat çekti. Aralarında 17 yaş farkı bulunan çiftin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının çok yönlü isimlerinden Bülent Şakrak, son yıllarda hem yer aldığı projeler hem de özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

Canlandırdığı rollerle akıllara kazınan oyuncu Avrupa Yakası, Leyla ile Mecnun, Kardeş Payı, İşler Güçler, Seksenler ve Ulan İstanbul gibi dizilerdeki performanslarıyla, özellikle komedi türünde güçlü bir iz bıraktı.

Şakrak, sadece televizyonla sınırlı kalmayarak sinema projelerinde de aktif rol aldı. Av, Pek Yakında ve GORA 2: Arif v 216 gibi filmlerde yer alarak sinema kariyerinden de giderek yükselmeye devam etti.

Bülent Şakrak’ın özel hayatı, özellikle uzun yıllar süren evliliğinin sona ermesinin ardından magazin gündeminde daha görünür hale geldi. Şakrak, oyuncu Ceyda Düvenci ile 2015 yılında evlenmiş, çift bu evlilikten Okan Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Sekiz yıl süren evlilik, Temmuz 2023’te anlaşmalı olarak sona erdi.

Boşanmanın ardından Şakrak’ın adı bir süre farklı isimlerle anılmaya başlanmıştı.

Oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile yollarını ayırmasının ardından bu kez ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti. İkilinin ilişkisi kadar aralarındaki yaş farkı da magazin dünyasında dikkat çeken detaylar arasında yer almış, bu birliktelik sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Aralarında 17 yaş farkı bulunan ikili, birlikte verdikleri yeni aşk pozlarıyla yeniden magazin gündemine oturdu.

