Bülent Şakrak'tan Aralarında 17 Yaş Olan Sevgilisiyle Yeni Paylaşım

Canlandırdığı rollerle akıllara kazınan oyuncu Avrupa Yakası, Leyla ile Mecnun, Kardeş Payı, İşler Güçler, Seksenler ve Ulan İstanbul gibi dizilerdeki performanslarıyla, özellikle komedi türünde güçlü bir iz bıraktı.

Şakrak, sadece televizyonla sınırlı kalmayarak sinema projelerinde de aktif rol aldı. Av, Pek Yakında ve GORA 2: Arif v 216 gibi filmlerde yer alarak sinema kariyerinden de giderek yükselmeye devam etti.

Bülent Şakrak’ın özel hayatı, özellikle uzun yıllar süren evliliğinin sona ermesinin ardından magazin gündeminde daha görünür hale geldi. Şakrak, oyuncu Ceyda Düvenci ile 2015 yılında evlenmiş, çift bu evlilikten Okan Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Sekiz yıl süren evlilik, Temmuz 2023’te anlaşmalı olarak sona erdi.