Ufuk Özkan'ın Hastaneden Paylaşılan Son Görüntüsü Sevenlerini Endişelendirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.01.2026 - 11:17

Tedavi gördüğü hastaneden paylaşılan son fotoğrafıyla yeniden gündeme gelen Ufuk Özkan, sevenlerini endişelendirdi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olan oyuncunun sağlık süreci yakından takip edilirken, ailesinden gelen açıklamalar da merak edilen sorulara yanıt verdi. 

Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, donör süreciyle ilgili yaptığı açıklamada kendisinin uygun donör olamadığını belirtirken, tedavinin doktorlar gözetiminde sürdüğünü ifade etti. Oyuncunun son görüntüsünü görenler geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu son günlerde yeniden gündeme geldi. Uzun süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Özkan, durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı.

Doktorların gözetiminde tedavisi süren oyuncunun sağlık süreci yakından takip ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Özkan’ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline ihtiyaç duyduğu öğrenilmiş, bu nedenle hastaneden taburcu edilmediği ve uygun donör bulunana kadar tedavisinin devam edeceği ortaya çıkmıştı. Yapılan açıklamalarda, sürecin hassasiyetine dikkat çekilirken, oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilmişti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamalarda, Ufuk Özkan’ın yalnızca serumla beslendiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Özkan’ın doktor kontrolünde beslenebildiği, ancak ek destek olarak mama ve serum takviyesi aldığı aktarılmıştı.

Geçtiğimiz gün ise donör arayışının sürdüğü, Ufuk Özkan'ın ailesinden yapılan testlerin ise ne yazık ki olumlu sonuç vermediği öğrenilmişti.

Aile, uygun bağışçı bulunabilmesi için destek çağrısında bulunurken, oyuncunun moralinin yüksek tutulmaya çalışıldığı belirtildi. Umut Özkan ise sonucu şu sözlerle paylaştı: 'Üzülerek paylaşmak isterim ki donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı kaybetmiyoruz. Çünkü biliyoruz ki bulunacak.' 

Ufuk Özkan’ı bu zorlu süreçte meslektaşları ve yakın çevresi de yalnız bırakmadı. 12 Ocak günü hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı Geniş Aile dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostları Mehtap Bayri, Rojda Demirer ve Hamdi Alp hastanede ziyaret etti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
