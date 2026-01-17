Ufuk Özkan'ın Hastaneden Paylaşılan Son Görüntüsü Sevenlerini Endişelendirdi
Tedavi gördüğü hastaneden paylaşılan son fotoğrafıyla yeniden gündeme gelen Ufuk Özkan, sevenlerini endişelendirdi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olan oyuncunun sağlık süreci yakından takip edilirken, ailesinden gelen açıklamalar da merak edilen sorulara yanıt verdi.
Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, donör süreciyle ilgili yaptığı açıklamada kendisinin uygun donör olamadığını belirtirken, tedavinin doktorlar gözetiminde sürdüğünü ifade etti. Oyuncunun son görüntüsünü görenler geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumu son günlerde yeniden gündeme geldi. Uzun süredir karaciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Özkan, durumunun ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün ise donör arayışının sürdüğü, Ufuk Özkan'ın ailesinden yapılan testlerin ise ne yazık ki olumlu sonuç vermediği öğrenilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın