Ufuk Özkan'ın Hastaneden Paylaşılan Son Görüntüsü Sevenlerini Endişelendirdi

Doktorların gözetiminde tedavisi süren oyuncunun sağlık süreci yakından takip ediliyor.

Edinilen bilgilere göre Özkan’ın karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakline ihtiyaç duyduğu öğrenilmiş, bu nedenle hastaneden taburcu edilmediği ve uygun donör bulunana kadar tedavisinin devam edeceği ortaya çıkmıştı. Yapılan açıklamalarda, sürecin hassasiyetine dikkat çekilirken, oyuncunun durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edilmişti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamalarda, Ufuk Özkan’ın yalnızca serumla beslendiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Özkan’ın doktor kontrolünde beslenebildiği, ancak ek destek olarak mama ve serum takviyesi aldığı aktarılmıştı.