Ufuk Özkan'ın Kardeşinden Sağlık Durumu Açıklaması: "Durumu Çok Ciddi"

Umut Özkan abisinin durumu hakkında “Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.” ifadelerini kullandı.

Umut Özkan, bu süreçte ziyaretlerin ve hijyenin hayati önem taşıdığını vurgularken, enfeksiyon riskine karşı azami dikkat gösterildiğini de belirtti. “Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız” sözleriyle sürecin hassasiyetine dikkat çekti.