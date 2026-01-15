onedio
Ufuk Özkan'ın Kardeşinden Sağlık Durumu Açıklaması: "Durumu Çok Ciddi"

Ecem Dalgıçoğlu
15.01.2026 - 16:03

2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan’dan gelen son haberler endişe yarattı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Özkan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürecin kritik bir aşamaya geldiği, ailesi tarafından yapılan açıklamalarla da netlik kazandı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, oyuncunun kardeşi durumun ciddiyetinden bahsetti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, donör bekleyen abisinin durumunun ciddiyetinden bahsetti.

Umut Özkan abisinin durumu hakkında “Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.” ifadelerini kullandı.

Umut Özkan, bu süreçte ziyaretlerin ve hijyenin hayati önem taşıdığını vurgularken, enfeksiyon riskine karşı azami dikkat gösterildiğini de belirtti. “Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız” sözleriyle sürecin hassasiyetine dikkat çekti.

Öte yandan Ufuk Özkan’ın oyuncu arkadaşları da bu süreçte kendisine destek olmak için harekete geçti.

Daha önce sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla donör çağrısında bulunan yakın dostları, hem moral vermek hem de nakil sürecine katkı sağlamak adına kamuoyuna seslenmişti. Dün gerçekleşen ziyaretlerin de Özkan’ın motivasyonu açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

