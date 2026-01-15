Ufuk Özkan'ın Kardeşinden Sağlık Durumu Açıklaması: "Durumu Çok Ciddi"
2023 yılında siroz teşhisi konulan ve yaklaşık iki yıldır tedavi süreci devam eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan’dan gelen son haberler endişe yarattı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Özkan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürecin kritik bir aşamaya geldiği, ailesi tarafından yapılan açıklamalarla da netlik kazandı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, oyuncunun kardeşi durumun ciddiyetinden bahsetti.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, donör bekleyen abisinin durumunun ciddiyetinden bahsetti.
Öte yandan Ufuk Özkan’ın oyuncu arkadaşları da bu süreçte kendisine destek olmak için harekete geçti.
