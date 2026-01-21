David Beckham'dan Ailesini Silen Oğlu Brooklyn Beckham'a İmalı Sözler!

Brooklyn’in iddiasına göre, düğün sürecinde annesi Victoria Beckham ile eşi Nicola arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı ortaya çıktı. Gelinlik meselesinden organizasyon detaylarına kadar uzanan bu süreçte Nicola’nın kendisini dışlanmış hissettiği, Brooklyn’in ise iki taraf arasında kaldığı öğrenilmişti. Ancak asıl olay, düğün gecesinde yaşandığı iddia edilen “ilk dans” polemiğiyle koptu.

Brooklyn, haftalar öncesinden eşiyle romantik bir ilk dans planladıklarını; ancak düğün sırasında sahneye çağrıldığında annesi Victoria Beckham’ın onunla dans etmeye başladığını iddia etti.

Ailesinin “mutlu Beckham ailesi” imajını korumak adına yaşananları görmezden geldiğini iddia eden Brooklyn, bu süreçte basın ve PR yönetimi konusunda da ailesini eleştirdi.