David Beckham'dan Ailesini Silen Oğlu Brooklyn Beckham'a İmalı Sözler!
Beckham ailesi uzun yıllardır medyanın ilgi odağı olsa da, Brooklyn Beckham'ın anne ve babasıyla olan gerilimi, 2022’de Nicola Peltz ile evlenmesinin ardından daha çok gündeme gelmeye başlamıştı. Beckham'ın karısı Nicola'nın yanında durduğunu açıklayarak ailesi hakkında ortaya attığı iddialar ise son günlerde gündemden düşmüyor.
Aile arasında yaşanan gerilimin ardından sessizliğini bozan David Beckham'ın sözleri ise oğluna gönderme olarak yorumlandı.
Beckham ailesi arasındaki gerilimin temeli, Brooklyn ve Nicola’nın 2022 yılında gerçekleşen görkemli düğününe dayanıyor.
Eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile aile içinde yaşanan gerilim gündeme geldikten sonra katıldığı programdaki ifadeleriyle dikkat çekti.
