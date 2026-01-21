onedio
David Beckham'dan Ailesini Silen Oğlu Brooklyn Beckham'a İmalı Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
21.01.2026 - 13:37

Beckham ailesi uzun yıllardır medyanın ilgi odağı olsa da, Brooklyn Beckham'ın anne­ ve babasıyla olan gerilimi, 2022’de Nicola Peltz ile evlenmesinin ardından daha çok gündeme gelmeye başlamıştı. Beckham'ın karısı Nicola'nın yanında durduğunu açıklayarak ailesi hakkında ortaya attığı iddialar ise son günlerde gündemden düşmüyor.

 Aile arasında yaşanan gerilimin ardından sessizliğini bozan David Beckham'ın sözleri ise oğluna gönderme olarak yorumlandı.

Beckham ailesi arasındaki gerilimin temeli, Brooklyn ve Nicola’nın 2022 yılında gerçekleşen görkemli düğününe dayanıyor.

Brooklyn’in iddiasına göre, düğün sürecinde annesi Victoria Beckham ile eşi Nicola arasında ciddi fikir ayrılıkları yaşadığı ortaya çıktı. Gelinlik meselesinden organizasyon detaylarına kadar uzanan bu süreçte Nicola’nın kendisini dışlanmış hissettiği, Brooklyn’in ise iki taraf arasında kaldığı öğrenilmişti. Ancak asıl olay, düğün gecesinde yaşandığı iddia edilen “ilk dans” polemiğiyle koptu.

Brooklyn, haftalar öncesinden eşiyle romantik bir ilk dans planladıklarını; ancak düğün sırasında sahneye çağrıldığında annesi Victoria Beckham’ın onunla dans etmeye başladığını iddia etti. 

Ailesinin “mutlu Beckham ailesi” imajını korumak adına yaşananları görmezden geldiğini iddia eden Brooklyn, bu süreçte basın ve PR yönetimi konusunda da ailesini eleştirdi.

Eski futbolcu David Beckham, oğlu Brooklyn Beckham ile aile içinde yaşanan gerilim gündeme geldikten sonra katıldığı programdaki ifadeleriyle dikkat çekti.

