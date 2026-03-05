Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisinden Afiş Paylaşımı!

Dile kolay dört sezondur devam eden Kızılcık Şerbeti’nde ilk sezondan bu yana başroldeydi kendisi. Ancak dizinin hikayesinin değişmesi, karakterlerin değişmesi ve birçok kişinin kadrodan ayrılmasıyla birlikte Sıla Türkoğlu da Kızılcık Şerbeti serüveninin sonuna gelmişti.

Yeni projesinin ne olacağı merak edilirken çok geçmeden Doktor Başka Hayatta dizisi ile anlaşmaya varmıştı.