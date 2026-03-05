onedio
Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisinden Afiş Paylaşımı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.03.2026 - 19:41

NOW’da başlayacak yeni dizi Doktor Başka Hayatta için hazırlıklar devam ediyor. Kadrosuyla merakı artıran dizide başrolde Sıla Türkoğlu yer alıyor. Show TV’nin meşhur dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosundan aniden ayrılan Sıla Türkoğlu çok beklemeden Doktor Başka Hayatta ile anlaşmasıyla hayranlarını sevindirmişti. Şimdiyse dizinin ünlü oyuncunun yer aldığı yeni afişi paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı olarak tanınan Sıla Türkoğlu diziden ayrılmasıyla seyircileri şoke etmişti.

Dile kolay dört sezondur devam eden Kızılcık Şerbeti’nde ilk sezondan bu yana başroldeydi kendisi. Ancak dizinin hikayesinin değişmesi, karakterlerin değişmesi ve birçok kişinin kadrodan ayrılmasıyla birlikte Sıla Türkoğlu da Kızılcık Şerbeti serüveninin sonuna gelmişti.

Yeni projesinin ne olacağı merak edilirken çok geçmeden Doktor Başka Hayatta dizisi ile anlaşmaya varmıştı.

Doktor Başka Hayatta’nın Sıla Türkoğlu ile olan yeni afişi paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu.

İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşacak olan Sıla Türkoğlu’nu yeni dizisinde bir doktor olarak izleyeceğiz. Dizi 8 Mart Pazar günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Normalde pazar günleri NOW ekranlarında Sahtekarlar yayınlanıyordu ancak final kararıyla birlikte Doktor Başka Hayatta’nın günü pazar olarak netleşmişti.

