Kızılcık Şerbeti’nden Ayrılan Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisinden Afiş Paylaşımı!
NOW’da başlayacak yeni dizi Doktor Başka Hayatta için hazırlıklar devam ediyor. Kadrosuyla merakı artıran dizide başrolde Sıla Türkoğlu yer alıyor. Show TV’nin meşhur dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosundan aniden ayrılan Sıla Türkoğlu çok beklemeden Doktor Başka Hayatta ile anlaşmasıyla hayranlarını sevindirmişti. Şimdiyse dizinin ünlü oyuncunun yer aldığı yeni afişi paylaşıldı. Gelin detaylara geçelim!
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı olarak tanınan Sıla Türkoğlu diziden ayrılmasıyla seyircileri şoke etmişti.
Doktor Başka Hayatta’nın Sıla Türkoğlu ile olan yeni afişi paylaşılmasıyla etkileşimlerin odağı oldu.
