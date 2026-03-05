Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si NOW’ın Yeraltı Dizisini Yorumladı
NOW’da yayınlanmaya başlayan yeni dizi Yeraltı, son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden olmayı başardı. Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın başrolleri paylaştığı dizi aksiyon temalı. Bir dönemlere damga vuran Kurtlar Vadisi’yle de benzediğine dair yorumlar geliyor. Şimdiyse Kurtlar Vadisi’nde Gamze’ye hayat veren Didem Taslan diziyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Gelin detaylara geçelim!
Didem Taslan, dizide Memati’nin biricik aşkı Gamze’yi canlandırıyordu.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
