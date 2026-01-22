onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yasaklı Madde Kullandığını İtiraf Eden Bilal Hancı'nın İfadesine Eski Eşi Esin Çepni'den Tepki!

Yasaklı Madde Kullandığını İtiraf Eden Bilal Hancı'nın İfadesine Eski Eşi Esin Çepni'den Tepki!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2026 - 09:39

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Bilal Hancı’nın adı yasaklı madde soruşturmasıyla anıldı. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede biten evliliği sonrası yasaklı madde kullandığını itiraf eden Bilal Hancı'nın o sözleri kamuoyuna yansırken, ardından eski eşi Esin çepni cephesinden gelen sitem dolu açıklama dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çoğumuzun Kafalar isimli YouTube kanalında tanıdığı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'le olan yakınlığıyla tanınan Bilal Hancı'nın adı son olarak uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelmişti.

Çoğumuzun Kafalar isimli YouTube kanalında tanıdığı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'le olan yakınlığıyla tanınan Bilal Hancı'nın adı son olarak uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tanınmış kişilere yönelik düzenlediği operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden birisi de sosyal medya fenomeni Bilal Hancı olmuştu. 

Esin Çepni ile yaptığı evlilik sonrası boşanma süreciyle magazin manşetlerine yerleşen Bilal Hancı hakkında, gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi verildiği ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Kadir Mercan'ın haberine göre, Bilal Hancı'nın hakkındaki suçlamalarla ilgili 'Amsterdam’da yasaklı madde kullandım. Daha önce uyuşturucu kullanmamıştım. Yaşadığım ağır boşanmadan sonra psikolojik çöküntü yaşamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım.” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Bilal Hancı'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından eski eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamda bulundu.

Bilal Hancı'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından eski eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamda bulundu.

'Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim… Volkan’la beraber takılıp çatır çatır p*tlarken, “yapma etme” diye sinir krizleri geçirdiğimde de ben mağdur değildim.

Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, “Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?” diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım.

İzmir’den e*kort getirip bir hafta ev tuttuğunda da ben mağdur değildim. Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim.

Annem arandı, “Bizim aile şerefimiz var” dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim.

Şimdi seçtiğim ve yaşadığım, tercih ettiğim — bakın, mecbur kaldığım deniyor — seçtiğim hayatı yaşadığım için döndü dolaştı oklar yine bana saplandı; yine hakarete uğrayan, hedef gösterilen oldum. Neymiş, ben adımın psikolojisini bozmuşum.

Size göre ne olduysam, olmadan evvel de ne yaşadığımı ben biliyorum. Benim üzerime gelmeyin artık.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın