Yasaklı Madde Kullandığını İtiraf Eden Bilal Hancı'nın İfadesine Eski Eşi Esin Çepni'den Tepki!
Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Bilal Hancı’nın adı yasaklı madde soruşturmasıyla anıldı. Soruşturma kapsamında verdiği ifadede biten evliliği sonrası yasaklı madde kullandığını itiraf eden Bilal Hancı'nın o sözleri kamuoyuna yansırken, ardından eski eşi Esin çepni cephesinden gelen sitem dolu açıklama dikkat çekti.
Çoğumuzun Kafalar isimli YouTube kanalında tanıdığı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin'le olan yakınlığıyla tanınan Bilal Hancı'nın adı son olarak uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelmişti.
Bilal Hancı'nın ifadesinin ortaya çıkmasının ardından eski eşi Esin Çepni sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamda bulundu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
