Müge Anlı'dan Kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu'na Sitem Dolu Sözler!
ATV ekranlarının uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, bu kez ele aldığı dosyalarla değil, canlı yayında yaptığı samimi bir sitemle gündeme geldi. Anlı, program sırasında evlilik ve evin içindeki görev dağılımına değinirken eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’na yönelik sözleriyle dikkat çekti.
Türkiye’de gündüz kuşağının tartışmasız en güçlü figürlerinden biri olan Müge Anlı, yıllardır sadece programda yaşananlarla değil, net ve filtresiz yorumlarıyla da gündem yaratıyor.
Müge Anlı’nın özel hayatı üzerine söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.
