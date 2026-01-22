onedio
Müge Anlı'dan Kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu'na Sitem Dolu Sözler!

Müge Anlı'dan Kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu'na Sitem Dolu Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2026 - 10:27

ATV ekranlarının uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusu Müge Anlı, bu kez ele aldığı dosyalarla değil, canlı yayında yaptığı samimi bir sitemle gündeme geldi. Anlı, program sırasında evlilik ve evin içindeki görev dağılımına değinirken eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’na yönelik sözleriyle dikkat çekti.

Türkiye’de gündüz kuşağının tartışmasız en güçlü figürlerinden biri olan Müge Anlı, yıllardır sadece programda yaşananlarla değil, net ve filtresiz yorumlarıyla da gündem yaratıyor.

Sunucu Müge Anlı, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bu kez özel hayatına dair yaptığı bir yorumla gündeme geldi. Anlı, canlı yayında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’na yönelik sözleriyle dikkat çekti.

Müge Anlı’nın özel hayatı üzerine söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

“Ben de çalışan bir kadınım, kocam bana hiç çay getirmiyor. Eve geliyorum; yemek yapıyorum, sofrayı hazırlıyorum, çayı yapıyorum. Hiç kocam da ‘Bu kadın çalışıyor’ demiyor.” şeklinde kocasına sitem eden Müge Anlı o sözlerle adından bahsettirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
