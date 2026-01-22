onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Ev Dekorasyonundaki Detaylar Dikkat Çekti

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Ev Dekorasyonundaki Detaylar Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2026 - 14:05

Türkiye’nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yalnızca kariyerleriyle değil, kurdukları aile ve yaşam tarzlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Gözlerden uzak ama bir o kadar da dikkat çeken bir hayat süren çift, yıllardır magazin dünyasında “en uyumlu çiftler” arasında gösteriliyor.

Son olarak evlerinin dekorasyonuyla gündeme gelen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ gündeme oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2016 yılında Paris’te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, evliliklerini her zaman kameralardan uzak, sakin bir çizgide yaşamayı tercih etti.

2016 yılında Paris’te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, evliliklerini her zaman kameralardan uzak, sakin bir çizgide yaşamayı tercih etti.

2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alan çift, yıllardır hem aileleri hem de birbirlerine olan aşklarıyla beğeni topluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bu kez evlilikleri ya da kariyerleriyle değil, gündem olan evleri ve dekorasyonuyla dikkat çekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bu kez evlilikleri ya da kariyerleriyle değil, gündem olan evleri ve dekorasyonuyla dikkat çekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in evinin dış cephesi, klasik bir Amerikan kır evi  ilham alınarak tasarlanmış. Ahşap dokunun ön planda olduğu yapı, geniş verandaları ve iki katlı mimarisiyle olduğu kadar doğayla bütünleşen yapısıyla da dikkat çekiyor.

Evin iç tasarımında ise bizi bambaşka bir dünya karşılıyor. Açık renk paleti, doğal ışık alan geniş camlar ve minimal mobilyalar ön planda.

Evin iç tasarımında ise bizi bambaşka bir dünya karşılıyor. Açık renk paleti, doğal ışık alan geniş camlar ve minimal mobilyalar ön planda.

Özellikle açık mutfak-yemek alanı kombinasyonu evin en çok konuşulan bölümlerinden biri. Estetik mutfak tasarımı, sıcak ışık detaylarıyla desteklenirken; metal sandalyeler ve yuvarlak hatlara sahip masa seçimi mekâna modern bir dokunuş kazandırıyor.

Moda dünyasında minimal ama güçlü çizgisiyle bilinen Başak Dizer’in dokunuşları evin her köşesinde hissediliyor. Gösterişten uzak, zamansız parçalarla oluşturulan alanlar hem şık hem de konforlu bir atmosfer sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın