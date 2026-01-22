Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Ev Dekorasyonundaki Detaylar Dikkat Çekti
Türkiye’nin en gözde çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, yalnızca kariyerleriyle değil, kurdukları aile ve yaşam tarzlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Gözlerden uzak ama bir o kadar da dikkat çeken bir hayat süren çift, yıllardır magazin dünyasında “en uyumlu çiftler” arasında gösteriliyor.
Son olarak evlerinin dekorasyonuyla gündeme gelen Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ gündeme oturdu.
2016 yılında Paris’te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, evliliklerini her zaman kameralardan uzak, sakin bir çizgide yaşamayı tercih etti.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, bu kez evlilikleri ya da kariyerleriyle değil, gündem olan evleri ve dekorasyonuyla dikkat çekiyor.
Evin iç tasarımında ise bizi bambaşka bir dünya karşılıyor. Açık renk paleti, doğal ışık alan geniş camlar ve minimal mobilyalar ön planda.
