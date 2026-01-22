Taşıyıcı Anneden Üçüncü Çocuğunu Kucağına Alan Meghan Trainor'un Bebekle Pozuna Tepki Yağdı
Meghan Trainor, son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen üçüncü çocuğunu kucağına aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşınca yeniden gündemin merkezine oturdu. Yenidoğan bebeğiyle verdiği poz, kısa sürede tartışmaların odak noktası haline geldi.
Pop müziğin enerjik ve özgün isimlerinden Meghan Trainor, yıllardır hem hit şarkıları hem de özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor.
