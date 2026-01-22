onedio
article/comments
Taşıyıcı Anneden Üçüncü Çocuğunu Kucağına Alan Meghan Trainor'un Bebekle Pozuna Tepki Yağdı

Taşıyıcı Anneden Üçüncü Çocuğunu Kucağına Alan Meghan Trainor'un Bebekle Pozuna Tepki Yağdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2026 - 15:00

Meghan Trainor, son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen üçüncü çocuğunu kucağına aldığı anları sosyal medya hesabından paylaşınca yeniden gündemin merkezine oturdu. Yenidoğan bebeğiyle verdiği poz, kısa sürede tartışmaların odak noktası haline geldi.

Pop müziğin enerjik ve özgün isimlerinden Meghan Trainor, yıllardır hem hit şarkıları hem de özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor.

Pop müziğin enerjik ve özgün isimlerinden Meghan Trainor, yıllardır hem hit şarkıları hem de özel hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündemde kalmayı başarıyor.

'All About That Bass”, “Lips Are Movin” ve “Made You Look” gibi parçalarla dünya çapında büyük bir çıkış yakalayan Trainor, özellikle beden algısı, annelik ve kadınlık üzerine yaptığı açık sözlü paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Meghan Trainor, yıllar içinde geçirdiği fiziksel değişim ve verdiği kilolarla sık sık gündeme geldi. Kariyerinin ilk dönemlerinde beden algısı üzerine verdiği güçlü mesajlarla öne çıkan Trainor, son yıllarda ise kilo kaybı ve görünümündeki değişimle dikkat çekti.

Meghan Trainor, son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle üçüncü çocuğunu kucağına almasıyla gündeme geldi.

Meghan Trainor, son olarak taşıyıcı anne yöntemiyle üçüncü çocuğunu kucağına almasıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcının yenidoğan bebeğiyle pozunu sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gündem karıştı.

Bu paylaşım kısa sürede tartışmaların odak noktası oldu. Meghan Trainor, üçüncü kez anne olmasının ardından bu kez taşıyıcı annelik sürecine dair ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının çocuklarını taşıyıcı anne yoluyla kucağına almasının arkasında yatan nedenin, hamilelikte kilo almamak istemesi olduğu öne sürüldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ve magazin hesapları, Meghan Trainor’un hamile kalmak istememesinin sebebinin fiziksel değişim ve kilo alma endişesi olduğunu iddia etti. Bu iddialara göre, ünlü şarkıcı bu nedenle çocuklarını taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirmeyi tercih etti.

