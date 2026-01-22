Taşıyıcı Anneden Üçüncü Çocuğunu Kucağına Alan Meghan Trainor'un Bebekle Pozuna Tepki Yağdı

'All About That Bass”, “Lips Are Movin” ve “Made You Look” gibi parçalarla dünya çapında büyük bir çıkış yakalayan Trainor, özellikle beden algısı, annelik ve kadınlık üzerine yaptığı açık sözlü paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Meghan Trainor, yıllar içinde geçirdiği fiziksel değişim ve verdiği kilolarla sık sık gündeme geldi. Kariyerinin ilk dönemlerinde beden algısı üzerine verdiği güçlü mesajlarla öne çıkan Trainor, son yıllarda ise kilo kaybı ve görünümündeki değişimle dikkat çekti.