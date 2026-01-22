Sibel Can'ın Dansözlük Yaptığı Yıllara Ait Eski Görüntüler Ortaya Çıktı!

Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri haline gelmeden önce sahnelerde dansöz olarak dikkat çeken Sibel Can, kariyerinin ilk yıllarında sergilediği performanslarla adından söz ettirmişti. Henüz çok genç yaşlarda sahneye adım atan Can, kısa sürede hem sahne enerjisi hem de yıldız ışığıyla farkını ortaya koymuş, ardından seslendirdiği hit şarkılarla Türkiye’nin en ünlü kadın sanatçılarından biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise Sibel Can’ın dansözlük yaptığı o yıllara ait görüntüler yeniden gündeme geldi.