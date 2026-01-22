onedio
Sibel Can'ın Dansözlük Yaptığı Yıllara Ait Eski Görüntüler Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2026 - 13:04

Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri haline gelmeden önce sahnelerde dansöz olarak dikkat çeken Sibel Can, kariyerinin ilk yıllarında sergilediği performanslarla adından söz ettirmişti. Henüz çok genç yaşlarda sahneye adım atan Can, kısa sürede hem sahne enerjisi hem de yıldız ışığıyla farkını ortaya koymuş, ardından seslendirdiği hit şarkılarla Türkiye’nin en ünlü kadın sanatçılarından biri olmayı başarmıştı. Şimdi ise Sibel Can’ın dansözlük yaptığı o yıllara ait görüntüler yeniden gündeme geldi.

Türk müziğinin en güçlü kadın yıldızlarından biri haline gelmeden önce sahnelerin tozunu yutmuş bir isim olan Sibel Can, kariyerinin ilk döneminde attığı adımlarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Henüz genç yaşlarda sahneye çıkan Sibel Can, kariyerinin ilk yıllarında sergilediği performansla büyük ilgi görürken, asıl çıkışını seslendirdiği “Padişah”, “Tutsağım”, “Hayat” ve “Günah Bize” gibi parçalarla yakalamıştı.

Sahnedeki duruşu, güçlü sesi ve yıldız ışığıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Can, Türkiye’nin en tanınan kadın sanatçılarından biri olmayı başardı.

Henüz çok genç yaşlarda sahneye adım atan Sibel Can, kariyerinin ilk dönemlerinde dansöz olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
