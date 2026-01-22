onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Kuyumcunun Açılışında Sahne Alan Seda Sayan'ın O Görüntüleri Gündem Oldu

Bir Kuyumcunun Açılışında Sahne Alan Seda Sayan'ın O Görüntüleri Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.01.2026 - 12:24

Türk eğlence dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır hem şarkılarıyla hem de televizyon ekranlarındaki güçlü sunuculuğuyla gündemden düşmüyor. Gündüz kuşağı programlarındaki enerjisi, dobra çıkışları ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Sayan, bu kez bir kuyumcu açılışında sahneye çıkarak yine dikkatleri üzerine çekti. Sevilen şarkılarını seslendiren Seda Sayan’ın “Ah Geceler” performansı gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de eğlence dünyasının en uzun soluklu ve en tanınan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır hem müziğiyle hem de ekranlardaki enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye’de eğlence dünyasının en uzun soluklu ve en tanınan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır hem müziğiyle hem de ekranlardaki enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özellikle sabah ve gündüz kuşağında sunduğu programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Seda Sayan, sunuculuğundaki samimiyeti, dobra tavırları ve gündem yaratan açıklamalarıyla ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri haline geldi.

Sunuculuk kariyerinin yanı sıra müzikte de güçlü bir yere sahip olan Seda Sayan; “Ah Geceler”, “Karagözlüm”, “Yalanım Yok' ve “Sağır Sultan” gibi şarkılarla bir döneme damgasını vurmuştu.

Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten ile katıldığı bir açılışta sahne almasıyla gündeme geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın