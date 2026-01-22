Bir Kuyumcunun Açılışında Sahne Alan Seda Sayan'ın O Görüntüleri Gündem Oldu
Türk eğlence dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır hem şarkılarıyla hem de televizyon ekranlarındaki güçlü sunuculuğuyla gündemden düşmüyor. Gündüz kuşağı programlarındaki enerjisi, dobra çıkışları ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Sayan, bu kez bir kuyumcu açılışında sahneye çıkarak yine dikkatleri üzerine çekti. Sevilen şarkılarını seslendiren Seda Sayan’ın “Ah Geceler” performansı gündem oldu.
Türkiye’de eğlence dünyasının en uzun soluklu ve en tanınan isimlerinden biri olan Seda Sayan, yıllardır hem müziğiyle hem de ekranlardaki enerjisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten ile katıldığı bir açılışta sahne almasıyla gündeme geldi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
