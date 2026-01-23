onedio
Bestemsu Özdemir'in Oğluna Verdiği İsim Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bestemsu Özdemir'in Oğluna Verdiği İsim Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.01.2026 - 16:03

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olan Bestemsu Özdemir, annelik heyecanını yaşarken bu kez oğluna verdiği isimle gündeme geldi. Özdemir’in bebeğine verdiği isim, doğum haberinin ardından kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da son dönemde merak edilen isimler arasında yer alan Bestemsu Özdemir, anne oldu.

Geçtiğimiz yaz hayatını emekli basketbolcu Ersin Görkem ile birleştiren Bestemsu Özdemir, evliliğinin ardından özel hayatını mümkün olduğunca kameralardan uzak tutmayı tercih etmişti.

Gözlerden uzak yürüttüğü hamilelik sürecinin ardından Özdemir, 11 Ocak 2026 tarihinde oğlunu kucağına alarak annelik heyecanını yaşadı.

Özdemir, 35. haftada doğum yaptı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, çiftin bebeklerine verdiği isim de dikkat çekti. Özdemir ve Görkem çifti, oğullarına Sarp Marco adını verdi. İsim tercihi kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

