Bestemsu Özdemir'in Oğluna Verdiği İsim Sosyal Medyada Gündem Oldu
Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olan Bestemsu Özdemir, annelik heyecanını yaşarken bu kez oğluna verdiği isimle gündeme geldi. Özdemir’in bebeğine verdiği isim, doğum haberinin ardından kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı.
Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da son dönemde merak edilen isimler arasında yer alan Bestemsu Özdemir, anne oldu.
Gözlerden uzak yürüttüğü hamilelik sürecinin ardından Özdemir, 11 Ocak 2026 tarihinde oğlunu kucağına alarak annelik heyecanını yaşadı.
