İrem Helvacıoğlu'ndan Boşanma Aşamasındaki Eşine Manidar Gönderme!
Boşanma süreciyle bir süredir gündemde olan İrem Helvacıoğlu, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı manidar bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun Instagram hikayesinde paylaştığı sözler, kısa sürede boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Ural Kaspar'a gönderme olarak yorumlandı.
İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, bir süredir kulislerde konuşulan iddiaların ardından boşanma kararıyla gündeme gelmişti.
Gel Konuşalım programında dile getirilen iddialara göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar artık aynı evi paylaşmadığı ortaya çıkmıştı.
