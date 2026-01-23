onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Helvacıoğlu'ndan Boşanma Aşamasındaki Eşine Manidar Gönderme!

İrem Helvacıoğlu'ndan Boşanma Aşamasındaki Eşine Manidar Gönderme!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.01.2026 - 15:12

Boşanma süreciyle bir süredir gündemde olan İrem Helvacıoğlu, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı manidar bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun Instagram hikayesinde paylaştığı sözler, kısa sürede boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Ural Kaspar'a gönderme olarak yorumlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, bir süredir kulislerde konuşulan iddiaların ardından boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, bir süredir kulislerde konuşulan iddiaların ardından boşanma kararıyla gündeme gelmişti.

2024'te hayatlarını birleştiren çiftin evliliği kısa sürede çatırdarken, uzun zamandır birlikte görünmemeleri ve sosyal medyadaki mesafe ayrılık söylentilerini güçlendirdi. 

Taraflar süreci sessiz ve gözlerden uzak yürütmeyi tercih ederken, Helvacıoğlu’nun son dönemde yaptığı imalı paylaşımlar ve kızıyla tek başına verdiği pozlar iddiaları alevlendirdi.

Detaylardan bahsetmiştik:

Gel Konuşalım programında dile getirilen iddialara göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar artık aynı evi paylaşmadığı ortaya çıkmıştı.

Gel Konuşalım programında dile getirilen iddialara göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar artık aynı evi paylaşmadığı ortaya çıkmıştı.

Nur Tuğba Namlı, Ural Kaspar'ın hakkında 'Evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu' öne sürmüştü.

Sessizliğini koruyan İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz saatlerde yaptığı manidar paylaşımla adından bahsettirdi. Gel Konuşalım'da Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın iddiasına göre, Helvacıoğlu, 'Asla yapmam! İnsanlar böyle şeyleri nasıl yapıyor?' diye konuşmayın, çünkü evren mutlaka bu büyük cümleleri size yediriyor. Şimdi size, yargıladığım ama yaptığım ve bu soruların karşılığında ilk defa yüzümü güldüren bir şeyi paylaşacağım.' ifadelerini kullandı. O sözler boşanma aşamasında olduğu eşine gönderme olarak yorumlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın