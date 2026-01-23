İrem Helvacıoğlu'ndan Boşanma Aşamasındaki Eşine Manidar Gönderme!

Nur Tuğba Namlı, Ural Kaspar'ın hakkında 'Evlilik birliği süresince çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler kurduğunu' öne sürmüştü.

Sessizliğini koruyan İrem Helvacıoğlu geçtiğimiz saatlerde yaptığı manidar paylaşımla adından bahsettirdi. Gel Konuşalım'da Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın iddiasına göre, Helvacıoğlu, 'Asla yapmam! İnsanlar böyle şeyleri nasıl yapıyor?' diye konuşmayın, çünkü evren mutlaka bu büyük cümleleri size yediriyor. Şimdi size, yargıladığım ama yaptığım ve bu soruların karşılığında ilk defa yüzümü güldüren bir şeyi paylaşacağım.' ifadelerini kullandı. O sözler boşanma aşamasında olduğu eşine gönderme olarak yorumlandı.