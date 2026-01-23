onedio
Türk Tiyatrosunun Duayeni Haldun Dormen'in Cenaze Bilgileri Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
23.01.2026 - 13:34

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, sanat dünyasını yasa boğan vefatıyla sevenlerini ve öğrencilerini derin bir üzüntüye boğdu. Yıllar boyunca sahneye kazandırdığı eserler, yetiştirdiği sayısız oyuncu ve tiyatroya kattığı vizyonla hafızalara kazınan Dormen’in ardından, cenaze programına dair detaylar da netleşti.

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti.

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı, bir süredir İstanbul’daki bir hastanede enfeksiyon tedavisi görüyordu; Dormen yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bu acı haber, oğlu Ömer Dormen tarafından sosyal medyadan duyuruldu ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Sanatçının ölümü sonrası cenaze programı da vasiyeti doğrultusunda netleşti.

Habertürk'ün haberine göre, Dormen için ilk tören, sanat hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği ve birçok anıya ev sahipliği yapan Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Bu tören 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Törenin ardından usta sanatçının naaşı Teşvikiye Camii’ne götürülecek ve öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenaze töreninin son durağı ise İstanbul’daki Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanı olacak; Dormen burada toprağa verilecek.

