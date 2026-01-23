Türk Tiyatrosunun Duayeni Haldun Dormen'in Cenaze Bilgileri Belli Oldu
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, sanat dünyasını yasa boğan vefatıyla sevenlerini ve öğrencilerini derin bir üzüntüye boğdu. Yıllar boyunca sahneye kazandırdığı eserler, yetiştirdiği sayısız oyuncu ve tiyatroya kattığı vizyonla hafızalara kazınan Dormen’in ardından, cenaze programına dair detaylar da netleşti.
Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etti.
Sanatçının ölümü sonrası cenaze programı da vasiyeti doğrultusunda netleşti.
