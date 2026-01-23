Türk Tiyatrosunun Duayeni Haldun Dormen'in Cenaze Bilgileri Belli Oldu

Habertürk'ün haberine göre, Dormen için ilk tören, sanat hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği ve birçok anıya ev sahipliği yapan Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenecek. Bu tören 25 Ocak 2026 Pazar günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek.

Törenin ardından usta sanatçının naaşı Teşvikiye Camii’ne götürülecek ve öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Cenaze töreninin son durağı ise İstanbul’daki Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanı olacak; Dormen burada toprağa verilecek.