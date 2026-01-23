YouTube'a Geri Dönme Sinyalleri Veren Enes Batur'dan Eski Sevgili Hamlesi!
Bir döneme damga vuran YouTube videoları, inişli çıkışlı kariyeri ve sosyal medyada yaptığı her hamleyle adından söz ettiren Enes Batur, son günlerde yeniden radarımıza girmiş durumda. Özellikle Ecenaz Üçer ile yaşadığı ilişkiyle bir dönem magazin ve sosyal medya gündeminden düşmeyen Enes Batur, hem geçmişi yeniden gündeme taşıyan hamleleri hem de “geri dönüş” sinyalleriyle adından bahsettirmeye devam ediyor.
YouTube’un Türkiye’deki en tanınan yüzlerinden biri olan Enes Batur, yıllar boyunca hayatını neredeyse tamamen kameralara açık yaşadı.
Eski sevgili gündemiyle yeniden adından söz ettiren, ardından sosyal medya ve YouTube’a geri döneceğine dair verdiği sinyallerle sevenlerini heyecanlandıran Enes Batur, şimdi de yaptığı bir başka hamleyle gündemi salladı.
