YouTube'a Geri Dönme Sinyalleri Veren Enes Batur'dan Eski Sevgili Hamlesi!

Ecem Dalgıçoğlu
23.01.2026 - 09:38

Bir döneme damga vuran YouTube videoları, inişli çıkışlı kariyeri ve sosyal medyada yaptığı her hamleyle adından söz ettiren Enes Batur, son günlerde yeniden radarımıza girmiş durumda. Özellikle Ecenaz Üçer ile yaşadığı ilişkiyle bir dönem magazin ve sosyal medya gündeminden düşmeyen Enes Batur, hem geçmişi yeniden gündeme taşıyan hamleleri hem de “geri dönüş” sinyalleriyle adından bahsettirmeye devam ediyor.

YouTube’un Türkiye’deki en tanınan yüzlerinden biri olan Enes Batur, yıllar boyunca hayatını neredeyse tamamen kameralara açık yaşadı.

Evinden odasına, arkadaş çevresinden özel ilişkilerine kadar pek çok detay izleyicinin gözünün önünde şekillendi. Bu nedenle Enes Batur’un özel hayatı da her zaman içeriklerinin doğal bir parçası haline geldi. Özellikle Başak Karahan ile yaşadığı ilişkiyle bir hayli gözler önünde olan Enes Batur'un aşk hayatı da büyük merak konusu oldu. 

Hatta ikilinin yollarını ayırmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Enes Batur’un Başak Karahan’ın evlilik sürecinde yaptığı bazı imalı paylaşımlar da gözlerden kaçmadı.

Tüm bu gündemin üzerine Enes Batur’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Uzun süredir kapalı olan YouTube kanalını yeniden aktif hale getiren fenomen isim, kanal açıklaması ve hareketlenen sosyal medya hesaplarıyla geri dönüş sinyalleri vermeye başladı.

Eski sevgili gündemiyle yeniden adından söz ettiren, ardından sosyal medya ve YouTube’a geri döneceğine dair verdiği sinyallerle sevenlerini heyecanlandıran Enes Batur, şimdi de yaptığı bir başka hamleyle gündemi salladı.

Sosyal medya hesabında yalnızca 47 kişiyi takip eden Enes Batur’un, bir dönem hayatında önemli bir yere sahip olan Ecenaz Üçer’i yeniden takibe alması gündemde büyük ses getirdi.  

 Enes Batur ve Ecenaz Üçer’in sevgili oldukları dönemde birlikte paylaştıkları videolar hâlâ hafızalarda. Bu hamle, sosyal medyada “barışma mı geliyor?”, “eski defterler yeniden mi açılıyor?” sorularını da beraberinde getirdi. Atılan bu adım magazin gündemini hareketlendirdi!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
