YouTube'a Geri Dönme Sinyalleri Veren Enes Batur'dan Eski Sevgili Hamlesi!

Evinden odasına, arkadaş çevresinden özel ilişkilerine kadar pek çok detay izleyicinin gözünün önünde şekillendi. Bu nedenle Enes Batur’un özel hayatı da her zaman içeriklerinin doğal bir parçası haline geldi. Özellikle Başak Karahan ile yaşadığı ilişkiyle bir hayli gözler önünde olan Enes Batur'un aşk hayatı da büyük merak konusu oldu.

Hatta ikilinin yollarını ayırmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Enes Batur’un Başak Karahan’ın evlilik sürecinde yaptığı bazı imalı paylaşımlar da gözlerden kaçmadı.

Tüm bu gündemin üzerine Enes Batur’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Uzun süredir kapalı olan YouTube kanalını yeniden aktif hale getiren fenomen isim, kanal açıklaması ve hareketlenen sosyal medya hesaplarıyla geri dönüş sinyalleri vermeye başladı.