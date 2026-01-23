Bayhan'ın Fare Yerine Serhan'ın Kafasına Vurması X'te Gündem Oldu
Bayhan, Survivor’da bu kez performansıyla değil, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde ekrana yansıyan ilginç bir anla gündeme oturdu. Ada yaşamında yaşanan hareketlilik sırasında Bayhan’ın fare kovaladığı anlarda, yaşanan karmaşa esnasında takım arkadaşı Serhan’ın kafasına istemeden vurduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.
Survivor 2026'nın popüler yarışmacılarından Bayhan, Ünlüler takımındaki performansı ve kameralara yakalanan görüntüleriyle gündem olmaya devam ediyor.
Bayhan'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde fare kovalarken takım arkadaşı Serhan'ın kafasına vurması gündeme oturdu.
