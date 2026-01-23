onedio
Bayhan'ın Fare Yerine Serhan'ın Kafasına Vurması X'te Gündem Oldu

Bayhan'ın Fare Yerine Serhan'ın Kafasına Vurması X'te Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.01.2026 - 12:30

Bayhan, Survivor’da bu kez performansıyla değil, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde ekrana yansıyan ilginç bir anla gündeme oturdu. Ada yaşamında yaşanan hareketlilik sırasında Bayhan’ın fare kovaladığı anlarda, yaşanan karmaşa esnasında takım arkadaşı Serhan’ın kafasına istemeden vurduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

Survivor 2026'nın popüler yarışmacılarından Bayhan, Ünlüler takımındaki performansı ve kameralara yakalanan görüntüleriyle gündem olmaya devam ediyor.

Bir döneme damga vuran sesi, inişli çıkışlı hayat hikayesi ve sahnedeki kendine has duruşuyla hafızalara kazınan Bayhan, bu kez bambaşka bir kulvarda yeniden gündemde. Survivor kadrosunda yer almasıyla izleyiciyi şaşırtan Bayhan, yarışmaya katıldığı ilk andan itibaren hem performansı hem de duruşuyla dikkat çekmeyi başardı.

Bayhan'ın geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde fare kovalarken takım arkadaşı Serhan'ın kafasına vurması gündeme oturdu.

