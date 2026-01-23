onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hadise'nin Yemek Siparişlerinde Kullandığı Takma Ad Merak Konusu Oldu!

Hadise'nin Yemek Siparişlerinde Kullandığı Takma Ad Merak Konusu Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.01.2026 - 12:08

Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, her açıklamasıyla gündem yaratmaya alışkın. Gerek özel hayatına dair çıkışları gerek samimi itiraflarıyla sık sık manşetlere taşınan Hadise’nin, yıllar önce İbrahim Selim ile yaptığı sohbette dile getirdiği bir detay da yeniden dolaşıma girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pop müziğin tartışmasız en güçlü ve en popüler isimlerinden biri olan Hadise, yalnızca sahne performanslarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da her dönem gündemin merkezinde yer almayı başarıyor.

Pop müziğin tartışmasız en güçlü ve en popüler isimlerinden biri olan Hadise, yalnızca sahne performanslarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da her dönem gündemin merkezinde yer almayı başarıyor.

Özel hayatından kariyerine, ilişkilerinden günlük alışkanlıklarına kadar söylediği her söz kısa sürede manşetlere taşınırken, kendisinin yaptığı bir açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ünlü şarkıcı, evine gelen siparişlerde kendi ismini hiç kullanmadığını, bunun yerine bir takma ad tercih ettiğini söylemişti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ikigai

Bu içeriği yaparken harcadığın zamana yazık , benim de zamanımı çaldın 🤦‍♀️

ömer

Gerçek adını kullansan daha hızlı getirirler hatta yanına ekstra tatlı koyarlar belki ah hiç kafa yok hiç 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😅😅