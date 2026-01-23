Hadise'nin Yemek Siparişlerinde Kullandığı Takma Ad Merak Konusu Oldu!
Pop müziğin en çok konuşulan isimlerinden Hadise, her açıklamasıyla gündem yaratmaya alışkın. Gerek özel hayatına dair çıkışları gerek samimi itiraflarıyla sık sık manşetlere taşınan Hadise’nin, yıllar önce İbrahim Selim ile yaptığı sohbette dile getirdiği bir detay da yeniden dolaşıma girdi.
Pop müziğin tartışmasız en güçlü ve en popüler isimlerinden biri olan Hadise, yalnızca sahne performanslarıyla değil, yaptığı açıklamalarla da her dönem gündemin merkezinde yer almayı başarıyor.
Ünlü şarkıcı, evine gelen siparişlerde kendi ismini hiç kullanmadığını, bunun yerine bir takma ad tercih ettiğini söylemişti.
